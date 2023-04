Mann könnte ja mal ...

Precht lästert über Annalena Baerbock: Für Männer über Stöckchen springen

Im Podcast "Lanz & Precht" schimpft Letzterer über Annalena Baerbock, "diese vierzigjährige Frau, die in ihrem Leben nichts geleistet" habe. Ist so was überhaupt noch der Kritik würdig?