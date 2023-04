Die Band Breezer lässt Oasis mit dem via KI generierten Album "Aisis" auferstehen. Ein guter Anlass, sich mit Voice-Cloning in der Musik zu beschäftigen

Liam Gallagher freut sich, seine eigene Stimme zu hören. Foto: AP/Scott Garfitt

In Tech-Redaktionen wird gerne und viel diskutiert. Android oder iPhone? Linux, Mac oder Windows? Google oder Bing? Doch eine Frage weckt auch unter den Techies des STANDARD mehr Emotionen als jede andere: Sind Oasis die zweitbeste Band aller Zeiten nach den Beatles oder eine Beleidigung für Ohren und Intellekt? Für die Pro-Scouser-Fraktion gibt es nun gute Nachrichten, denn Oasis sind mit einem neuen Album zurück. Irgendwie halt, mit KI.

Oasis als KI-Kopie

So läutet "Aisis – The Lost Tapes / Vol. 1" mit einem Wellenrauschen ein, das an die ersten Sekunden von "Champagne Supernova" auf dem Album "(What's the Story) Morning Glory?" (1995) erinnert. Sogleich geht der Track über in verzerrte E-Gitarren und das rotzige Manchester-Englisch von Liam Gallagher. Viele der Songs auf dem rund 32 Minuten langen Album klingen tatsächlich wie Oasis. Das Werk ist derzeit auf Youtube verfügbar, auf Spotify soll es am Freitag folgen.

AISIS

Hinter dem Projekt steckt die britische Band Breezer, die in einem Interview mit dem "Guardian" betont, dass man nicht mehr auf eine Reunion der Band warten wollte und daher selbst Hand anlegte. Während eines der zahlreichen Corona-Lockdowns hat die Band die Songs geschrieben, auch die Instrumente wurden von ihr eingespielt. Allein die Stimme des Breezer-Sängers wurde mit KI-Tools durch jene von Liam Gallagher ersetzt.

Liam Gallagher: "Ich höre mich mega an"

Doch was sagen Sänger und Rapperinnen dazu, wenn ihre Stimmen geklont und für fremde Projekte verwendet werden? In dieser Frage ist die Musikwelt derzeit gespalten. So sorgte ein gefälschtes Duett zwischen Drake und The Weeknd für Unmut in der Branche, nachdem es zuvor millionenfach angehört worden war.

Die Sängerin Grimes wiederum möchte ihre Stimme frei für solche Projekte zur Verfügung stellen – solange sie zu 50 Prozent an den Einnahmen beteiligt wird. Holly Herndon wiederum hat eine KI bereits auf ihre Stimme trainiert und bietet diese unter dem Namen Holly+ als Service an. Über das Thema spricht sie unter anderem in einem TED-Talk.

TED

Und Gallagher? Der für seine sympathische Art und grenzenlose Bescheidenheit bekannte Rockstar freut sich vor allem, seine eigene Stimme zu hören. "Ich klinge mega", schreibt er auf die Frage eines Fans.

An anderer Stelle schreibt er, dass das Gehörte besser als "all das andere Geschniefe da draußen" sei.

Instrumente via künstliche Intelligenz simulieren

Im Interview mit dem "Guardian" betonen die Bandmitglieder von Breezer, dass sie auch die Texte selbst geschrieben haben – auch wenn dies über ChatGPT und andere Tools in wenigen Sekunden möglich wäre. Auch glauben sie nicht, dass Instrumente einer Rockband gut über KI-Tools simuliert werden können.

Über diese Frage wird in der Community ebenfalls eifrig diskutiert. Denn längst ist es leicht, elektronische Musik über diverse Tools zu erstellen, gerade das Simulieren einer verzerrten E-Gitarre ist aber schwierig. Manche probieren es trotzdem: So teilte ein User des STANDARD-Forums zuletzt den Link zum folgenden 24/7-Death-Metal-Stream, der via KI erstellt wird.

DADABOTS

Die Macher des Streams verweisen auch auf das Projekt "Jukebox" des ChatGPT-Machers OpenAI, bei dem KI-Samples im Stil diverser Artists – darunter auch verschiedene Rockbands wie Arcade Fire oder Bright Eyes – vorgestellt werden. Die Qualität der präsentierten Beispiele zeigt aber, dass es noch viel Luft nach oben gibt.

Stimme scrapen über ein Deezer-Tool

Und wie verhält es sich mit Stimmen? Hier braucht es zwei Elemente: Erstens muss das Rohmaterial zum Trainieren der KI vorhanden sein, zweitens muss diese dann über ein Modell simuliert werden.

Die Rohdaten können – wie bei Holly Herndon und Grimes – von den Künstlerinnen selbst kommen, oder es wird der Gesang über ein spezielles Tool von den Instrumenten getrennt. Breezer betonen, dass sie vom Youtuber Jespek inspiriert wurden, der ebenfalls KI-Musikfakes generiert. Dieser wiederum schreibt, dass er das Tool Spleeter verwende, das von der Streamingplattform Deezer bereitgestellt wird.

Gerade das Scrapen der Songs ist den großen Labels allerdings ein Dorn im Auge. Denn dies bedeutet, dass die Stimmen der Künstlerinnen und Künstler ohne deren Zustimmung eingesammelt werden, um daraus die genannten Fakes zu generieren.

Tools zum Erstellen von KI-Gesang

Doch wie verwandeln sich die Rohdaten dann in reale Werke? Jespek schreibt, dass er die Samples Stück für Stück in seine Digital Audio Workstation eingesetzt habe – doch es geht natürlich einfacher.

Für gesprochene Sprache gibt es dafür schon einige Tools, gängige sind etwa Prime Voice AI von Eleven Labs oder auch das niederschwellige Uberduck, mit dem sich unter anderem die Stimmen diverser Rapper per Texteingabe nachahmen lassen. In einem aktuellen Blogbeitrag des KI-Musiktools Audiocipher werden außerdem diverse KI-Musiktools genannt, die synthetischen Gesang erzeugen können. Neben Uberduck werden hier die Tools Vocaloid, Murf.ai, Synthesizer V, Revocalize und Emvoice genannt.

Dreamtonics Co., Ltd.

Manche davon stammen von großen Konzernen, Vocaloid etwa ist dem Hause Yamaha entsprungen, andere von frisch gegründeten Start-ups. Und während Vocaloid 225 Dollar kostet, ermöglichen zum Beispiel Murf.ai und Emvoice das kostenlose Experimentieren mit begrenzten Funktionen. Bei Revocalize wiederum muss man sich auf eine recht lange Warteliste setzen lassen.

Emvoice

Vocaloid, Murf und Synthesiver V funktionieren dabei nach dem Konzept, dass man selbst eine Melodie singt und von dem KI-Tool diese anschließend in eine fremde Stimme transferieren lässt. Revocalize wiederum ermöglicht es, die eigene Stimme via KI zu adaptieren. Ganz anders ist schließlich der Ansatz von Emvoice, wo die Musik manuell als MIDI gestaltet und mit geschriebenem Text versehen wird.

Ein Projekt mit Liam?

Möglichkeiten gibt es also mehr als genug – und angesichts des aktuellen Booms an KI-Tools ist davon auszugehen, dass es in der nahen Zukunft noch mehr werden. Apropos nahe Zukunft: Was machen Breezer nun als Nächstes? Auf Tour gehen mit dem virtuellen Liam? Hier haben die Musiker eine klare Vorstellung: Viel lieber würden sie mit dem echten Liam zusammenarbeiten. (Stefan Mey, 27.4.2023)