Vier Podcasts aus dem großen Themenfeld der Pflege, die besonders empfehlenswert sind. Viel Spaß beim Eintauchen in Wissen, Plaudern und Möglichkeiten

Um den Pflegeberuf wirklich zu verstehen, hilft es am besten, den Personen zuzuhören, die ihn ausführen. Nach intensiver Hörrecherche, wurden die besten Podcasts selektiert und sind hier aufgeführt. Die Links zu den Podcasts sind jeweils hinterlegt. Kopfhörer rein und los geht´s.

Die Podcasterinnen Jana Mack und Julia Breitkopf begleiten die mobile Pflege- und Betreuungskräfte Antonia, Talal und Mirka bei ihren Einsätzen zu pflegebedürftigen Personen quer durch Wien. Foto: Inselmilieu

Wer hilft mir?

Es ist 5 Uhr 45 morgens in Wien. Es ist dunkel und kalt. Die beiden Podcasterinnen Jana Mack und Julia Breitkopf begleiten in der Folge "Who cares? Mobile Pflege und Betreuung" drei Pflegekräfte zu ihren Kundinnen und Kunden. Die Pflegenden haben eine innige Beziehung mit ihren Klientinnen und Klienten.

Die Pflegenden haben eine innige Beziehung mit ihren Klientinnen und Klienten. Dieses sensible Vertrauensverhältnis gibt einen tiefen Einblick in die tägliche Arbeit der Pflegenden. Hinter den Wohnungstüren eröffnet sich eine ganz neue Welt. Es wird klar: In diesem Job sind viele Gefühle allgegenwärtig. Das ist der Grund, warum die Betreuenden diesen Beruf ergriffen haben.

Der Pflegemanager Daniel Peter Gressel erklärt alles rund um Pflege. Foto: Helferzone

System Pflege verstehen

Wieso herrscht gerade in der Pflege so ein eklatanter Personalmangel? Im Podcast #RedMaDrüber werden viele Berufe aus der sozialen Branche vorgestellt. In der Folge "Pflege in Österreich" erklärt der Pflegemanager Daniel Peter Gressel ausführlich seinen Beruf.

Persönliche Einblicke und systemische Analysen lassen die Zuhörenden das System Pflege verstehen. Gressel zögert auch nicht anzusprechen, was seiner Meinung nach oft noch fehlt, und nennt Verbesserungsvorschläge. Wer also einen ersten Einblick in diese Berufssparte haben möchte, kann sich hier gut informieren.

Die Österreicherinnen Bettina und Karmen erzählen mit viel Charme über ihren Alltag als Pflegekräfte. Foto: Pflegekasten

Wenn die Hose reißt

Ist Ihnen schon mal die Hose gerissen? Karmen schon. Während der Arbeit im Krankenhaus. Sie und ihre Mitpodcasterin Bettina sind diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegerinnen. Im Plauderton, mit viel Charme und Witz erzählen die beiden in ihrem Podcast "Pflegekasten" aus ihrem Alltag. Die Folgen dauern zwischen 15 und 30 Minuten und können auf Podigee gehört werden.

In der Hosenriss-Folge reden die zwei über ihre Arbeitskleidung: "Warum passt sie nie richtig? Warum ist sie nicht wenigstens etwas schöner?" Es ist ein sympathischer Einblick in die Welt des Krankenhauses und des Alltags der beiden Frauen.

In dem Podcast "Tatort Pflege" wird medizinisches Wissen einfach und unterhaltsam vermittelt. Foto: Tatort Pflege

Medizinisches Wissen einfach erklärt

Diese beiden Frauen könnten nicht besser gelaunt sein: Liane Fischer und Anett Friedrich. Sie sind voller Energie und Tatendrang und bringen den Zuhörerinnen und Zuhörern in ihrem Podcast "Tatort Pflege" pflegerisches Handeln in all seiner Komplexität näher.

Die beiden ehemaligen Pflegerinnen wollen ihr Wissen teilen und Menschen medizinische Themen näher bringen. Mit Fallbeispielen werden Situation erklärt, und mit ihren Gästen tauschen sie Erfahrungen aus. Der Podcast der beiden ist leicht verständlich, weil sie Fachsprache vermeiden und alles gut erklären. Wissenshäppchen to go für die Ohren. (Natascha Ickert, 2.5.2023)