Einmal auf der Kommandobrücke stehen, der Töchtertag bei der DDSG macht's möglich. Foto: heribert corn

"Der Achterknoten ist einer der einfachsten Knoten", erklärt Kapitänin Stefanie Oberlechner. "Ruck, zuck – und schon ist er gemacht." Derzeit ist sie die einzige Kapitänin bei der Donaudampfschifffahrtsgesellschaft (DDSG). Um das zu ändern, nimmt das Unternehmen seit gut zehn Jahren beim Wiener Töchtertag teil. Zwischen sechs und acht Lehrlinge beginnen pro Jahr mit der Lehre zum Matrosen, zur Matrosin für Binnenschifffahrt. Die einzige Berufsschule befindet sich in Wien. "Vor einigen Jahren waren einmal zehn Lehrlinge in der Berufsschulklasse. Das war der Rekord bei der Klassengröße", sagt Oberlechner.

Auch auf das Erinnerungsfoto darf nicht vergessen werden. Foto: heribert corn

Rund 70 Schülerinnen meldeten sich diesmal an Bord der MS Admiral Tegetthoff. Die unterschiedlichen Knoten zu binden war dabei die erste Station. "Wir waren noch nie auf einem so großen Schiff", sagen Lara und Leontina. Beide sind 14 Jahre und besuchen derzeit die vierte Klasse einer Mittelschule. Eigentlich suchen sie keine Ausbildung, im Herbst geht es für sie an einem Oberstufenrealgymnasium mit der Schule weiter. Die Zusage dafür haben sie bereits. Aber interessiert hat sie die Schifffahrt schon immer. Und: "Es ist schön, neue Erfahrungen zu sammeln." Am meisten freuen sich die beiden auf die kurze Rundfahrt auf der Donau.

Diese Fahrt ist auch für die meisten anderen das Highlight. So auch für Ilayda und Eylül von der Fachschule für soziale Berufe bzw. HLW für Sozialmanagement. Sie sind mit ihrer Lehrerin, Martina Karall, gekommen. Die Lehrerin für Soziales, Bewegung und Sport besucht sowohl am Boys-Day als auch am Töchtertag gerne unterschiedliche Unternehmen oder Einrichtungen. Meist wählt sie Betriebe aus, die weniger bekannte Berufsausbildungen bieten. Diesmal konnten nur zwei Mädchen mitkommen, da die anderen Schülerinnen bereits über 16 Jahre waren und somit schon zu alt für den Töchtertag. "Was schade ist", wie sie findet. "Besser wäre es, wenn nicht das Alter, sondern die Schulstufe dafür entscheidend wäre", ergänzt sie. Und auch wenn die Schülerinnen beruflich andere Wege gehen werden, wird dieser Event sicher in Erinnerung bleiben.



Kapitänin Stefanie Oberlechner erklärt die Berufe in der Binnenschifffahrt. Foto: heribert corn

Und was ist nun das Tolle am Beruf einer Kapitänin, wird Oberlechner gefragt. "Die Aufgaben sind vielfältig und spannend." Als Kapitänin habe sie die Verantwortung über Schiff, Crew und Passagiere, ergänzt sie. 2005 hat sie mit der Lehre begonnen, seit Dezember des Vorjahres ist sie Kapitänin und arbeite überall mit, wo sie gebraucht werde. "Ich wollte schon immer etwas Außergewöhnliches machen, mit Menschen arbeiten, und ich bin eher technisch interessiert", sagt sie. Während der Ausbildung werde beispielsweise Metallverarbeitung, Schweißen, aber auch der Service an Motoren gelernt. Neben Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit müsse man auch jedes Wetter gernhaben. Wenn es so schüttet wie letzte Woche, dann könne man das Wasser aus den Schuhen leeren, die Crew schaut dann auch nicht mehr so tadellos aus, wie man das gewöhnt sei, erzählt sie.

Auf die Frage des DDSG-Geschäftsführers Wolfgang Fischer, wer denn einmal Kapitänin werden möchte, zeigte zwar niemand auf. Aber man ist auch als Quereinsteiger willkommen, wie Philipp Martinek zeigt. Mit 29 Jahren hat er mit der Lehre bei der DDSG begonnen, aktuell ist er noch Bootsmann bei der DDSG, Kapitän zu werden ist aber sein Ziel.

Und nach gut einer Stunde, in der die Schülerinnen sich im Knotenknüpfen probieren konnten, vieles über die unterschiedlichen Berufe in der Binnenschifffahrt erfahren haben und auch die Kommandobrücke, Ober- und Außendeck der MS Admiral Tegetthoff genau inspizieren konnten, hieß es dann endlich: Leinen los! (Gudrun Ostermann, 27.4.2023)