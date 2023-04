Nach dem Ausschluss der transgeschlechtlichen Parlamentarierin Zooey Zephyr aus dem republikanisch dominierten Abgeordnetenhaus des US-Bundesstaats Montana regt sich bei den Demokraten Kritik an den altertümlichen Parlamentsregeln, die der Mehrheit im Parlament in Helena den Maulkorb für die Demokratin ermöglichten.

Die 34-Jährige, die erst vergangenes Jahr als erste Transperson zur Abgeordneten in Montana gewählt worden war, darf zwar weiterhin abstimmen, aber bis zum Ende der Sitzungsperiode am 5. Mai nicht mehr persönlich an den Beratungen der Parlamentskammer teilnehmen. Zephyr hatte in einer Debatte über das Verbot geschlechtsangleichender Hormontherapien und chirurgischer Eingriffe bei Minderjährigen gesagt, die Befürworter hätten "Blut an ihren Händen". Sie verwies dabei auf Studien, wonach solche Therapien das Suizidrisiko bei Transjugendlichen verringern.

Altertümliche Benimmregel

Die Abgeordneten, die für ihren Ausschluss gestimmt haben, warfen ihr vor, gegen die guten Sitten des Hauses verstoßen zu haben. Aus Sicht der US-Demokraten ist der Fall nun auch deshalb besorgniserregend, weil er an einen ähnlichen Vorfall vor wenigen Wochen anknüpft. Damals waren drei Mitglieder des Parlaments von Tennessee ihres Mandats enthoben worden, nachdem sie gegen die Waffengesetz protestiert hatten. In beiden Fällen war eine altertümliche Parlamentsregel, das sogenannte decorum ("Etikette"), als Begründung herangezogen wurden, um inhaltlichen Proteste zum Verstummen zu bringen.

"Decorum"-Regeln an sich gibt es es in vielen parlamentarischen Systemen, vor allem in solchen, die sich auf die Traditionen des britischen Parlamentarismus berufen. Sie legen fest, wie man sich in Ausübung des Amtes zu verhalten hat – und welche Worte man besser nicht benützen sollte. So sind direkte Beschimpfungen anderer Abgeordneter nicht gestattet, wenn sie unhöflich formuliert sind. Zephyrs Aussage, wonach die republikanische Mehrheit im Parlament von Montana wegen der Vorbehalte gegenüber transgeschlechtlichen Teenagern "Blut an den Händen" habe, betrachtete man in Helena offenbar als Beschimpfung.

Auch die Anrede hat bestimmten Regeln zu folgen, nach denen sich die Mandatare zum Beispiel nicht direkt persönlich ansprechen sollen, sondern eine Ansprache an die Parlamentspräsidentin halten.

Großer Spielraum

So beginnen Reden oft mit Wendungen wie "Madam speaker, I rise today to …". Wenn Kollegen übereinander sprechen, dann ist ein Kontrahent, der im Bundesstaat Virginia gewählt wurde, zum Beispiel "the gentleman from Virginia" und nicht "Senator Warner". Auch Schimpfwörter sind nicht gestattet, wobei dies oft sehr streng ausgelegt wird und auch etwa Bezeichnungen als "Rassist" oder "Sexist" untersagt. Umgekehrt gilt aber: Solange man sich nicht unhöflich ausdrückt, darf inhaltlich alles gesagt werden. Auch wüste Vorwürfe sind dann nicht verboten – und das wird, von allen Seiten, auch reichlich ausgenützt. Verweise aus inhaltlichen Gründen sind äußerst selten. Zumindest bisher.

Zooey Zephyr hatte ihr Mikrofon in Richtung ihrer Unterstützerinnen und Unterstützer gerichtet, die lautstark auf Zephyrs Recht zu sprechen pochten. Foto: hom Bridge/Independent Record via AP, File

Verstöße gegen Decorum-Regeln werden in der Regel zwar geahndet, ziehen normalerweise aber eher einen Ordnungsruf oder die Verpflichtung zur Entschuldigung nach sich. Auch Geldstrafen gibt es. In Extremfällen kommt es auch vor, dass Mandatarinnen und Mandatare aus Sitzungen entfernt werden. Ausschlüsse über die ganze Sitzungsperiode sind in der gesamten Geschichte der USA kaum vorgekommen: So gab es im US-Repräsentantenhaus seit der Staatsgründung 20 Ausschlüsse, davon 17 für die Unterstützung der Konföderierten im Bürgerkrieg, einen wegen Verrats und zwei wegen Bestechlichkeit. Nur zwei davon fanden in den vergangenen 150 Jahren statt. In vielen Bundesstaats-Parlamenten ist die Lage ähnlich, allerdings wurden Parlamentsregeln nach dem Bürgerkrieg in mehreren Südstaaten genutzt, um schwarzen Abgeordneten die Teilhabe zu verweigern oder zu erschweren.

Auffällige Häufung

Dass es nun innerhalb kurzer Zeit zu den Ausschlüssen in Tennessee und zu jenem in Montana gekommen ist, ist auffällig. Dazu kommen zwei Fälle in Florida, wo Abgeordnete während eines Abtreibungsprotests verhaftet wurden, und ein Fall in Oklahoma, wo eine Mauree Turner aus Ausschüssen entfernt wurde. Turner ist schwarz, nichtbinär und muslimisch. Das alles legt in den Augen von Kritikern nahe, dass die Republikaner eine neue Methode gefunden haben, um sich in von ihnen kontrollierten Parlamenten mühsamer Kritik zu entledigen und Gegnerinnen und Gegner einzuschüchtern.

Die Unterstützerinnen und Unterstützer der ausgeschlossenen Zooey Zephyr wollen jedenfalls weiter protestieren. Am Montag hat die Polizei sieben Protestierende vorübergehend festgenommen, weil sie zum Kapitol von Montana strömten und mit der Parole "Lasst sie reden!" eine Vertagung der Parlamentssitzung erzwangen. Eine der Festgenommenen gab zuvor zu Protokoll: "Ich hoffe, sie verstehen, was wir radikal klargemacht haben: Abgeordnete Zephyr ist genau so, wie wir uns Abgeordnete vorstellen." (Manuel Escher, Florian Niederndorfer, 27.4.2023)