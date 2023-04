Ein russisches MiG-31-Kampfflugzeug stürzte in einem abgelegenen Gebiet im Nordwesten Russlands ab. Es war nur der jüngste Unfall in einer pannenreichen Serie

Die MiG-31 wurde in den 70er-Jahren entwickelt. Foto: Russian Defense Ministry Press Service

Am Mittwoch kam es nahe der russisch-finnischen Grenze zu einem Flugunfall. Eine MiG-31 der russischen Luftwaffe fing plötzlich Feuer und stürzte ab. Zahlreiche Augenzeugen verfolgten das Unglück.

Das Flugzeug befand sich auf einem Routine-Trainingsflug in der russischen Region Murmansk – die an das jüngste Nato-Mitglied Finnland grenzt –, als es in einem verlassenen Gebiet abstürzte, berichtete die staatliche russische Nachrichtenagentur Tass unter Berufung auf eine Erklärung des russischen Verteidigungsministeriums.

Beide Piloten konnten rechtzeitig mit dem Schleudersitz aussteigen und wurden von einem Such- und Rettungshubschrauber evakuiert. Die Ursache des Absturzes war nicht sofort klar, obwohl Tass unter Berufung auf russische Ermittler berichtete, dass eines der beiden Triebwerke Feuer gefangen habe. Berichte über zivile Opfer liegen nicht vor.

Auf den zahlreichen Videos zum Unglück ist zu sehen, wie der Langstrecken-Abfangjäger offensichtlich brennend durch den Himmel rast, bevor er schließlich in einen Sturzflug übergeht und abstürzt.

Von Russia Today veröffentlichte Aufnahmen zeigen Wrackteile der MiG-31, die über einen zugefrorenen See verstreut sind, auf dem das Flugzeug laut Tass auch abgestürzt ist. RT zitierte Zeugen, wonach das Flugzeug etwa 70 Meter vom Ufer entfernt abgestürzt sein dürfte.

Der Absturz vom Mittwoch ereignete sich nur wenige Tage, nachdem ein Su-34-Kampfjet versehentlich die russische Stadt Belgorod nördlich der ukrainischen Grenze bombardiert hatte, wobei mehrere Zivilisten verletzt wurden. Das russische Verteidigungsministerium erklärte, der Vorfall sei auf einen "abnormalen Abwurf von Flugmunition" durch die Piloten zurückzuführen.

Pannenreiche Monate der russischen Luftwaffe

Auch in den letzten Monaten gab es weitere Zwischenfälle. So stürzte Mitte Oktober ein russisches Militärflugzeug in der westlichen Hafenstadt Jejsk in ein Wohnhaus, wobei mindestens zwölf Menschen ums Leben kamen. Nur wenige Tage später stürzte ein russisches Kampfflugzeug in der sibirischen Stadt Irkuzk in ein Wohnhaus, wobei beide Piloten starben.

Laut den Analysten des Joint Airpower Competence Center verfügen viele russische Piloten zwar über Kampferfahrungen aus Einsätzen auf der Krim, in Syrien oder in Georgien. Diese Einsätze wurde aber unter geringer Bedrohung durch feindliche Jäger oder Luftabwehrsysteme durchgeführt – ganz im Gegensatz zum aktuellen Krieg in der Ukraine.

Mangelhaftes Training

Aus jüngsten Statistiken des russischen Verteidigungsministeriums geht hervor, dass die Piloten der russischen Luftwaffe (VKS) im Durchschnitt etwa 100 bis 120 Flugstunden pro Jahr absolvieren. Das liegt deutlich unter den Mindeststandards der Nato von 180 Stunden. Piloten des österreichischen Bundesheers haben noch weniger Flugpraxis und kommen auf rund 100 Flugstunden pro Jahr, wie "Profil" berichtet.

Ein kalter Krieger

Die MiG-31, in der Nato "Foxhound" genannt, ist ein Überschall-Abfangjäger und für den Luftkampf auf große Distanzen ausgelegt. Sie gilt als erstes Kampfflugzeug der vierten Generation. Aktueller technischer Standard ist die fünfte Generation von Kampfflugzeugen. Sie wurde in den 1970er-Jahren entwickelt und sollte eigentlich schon 2020 ausgemustert werden, doch dazu kam es nie. Eigentlich sollte der Nachfolger, die MiG-41, schon längst fertig sein und 2030 in den Dienst übernommen werden, doch auch von diesem Flugzeug gibt es noch keine Prototypen.

Aktuell gibt es nur Propagandameldungen, wonach der neue Langstrecken-Abfangjäger eine Marschgeschwindigkeit von mindestens Mach 3 haben soll. Neben Luft-Luft-Raketen soll die MiG-41 mit Antisatellitenwaffen und "EMP-Kanonen" ausgestattet sein. Letztere sollen die Elektronik feindlicher Flugzeuge lahmlegen und sie so zum Absturz bringen, hieß es von russischer Seite. (pez, 27.4.2023)