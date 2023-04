Der Österreicher setzte sich beim 1000er-Turnier in Spanien gegen den Briten Kyle Edmund in zwei Sätzen durch

Ein Auftakt nach Maß. Foto: EPA/ JIMENEZ

Madrid – Dominic Thiem steht in der zweiten Runde von Madrid. Der 29-Jährige setzte sich zum Auftakt des 1000er-Turniers in der spanischen Hauptstadt gegen den Briten Kyle Edmund mit 6:4,6:1 durch. In Runde zwei trifft Thiem auf den Griechen Stefanos Tsitsipas.

Schon am Vortag war Julia Grabher in Madrid direkt in die zweite Runde eingezogen. Österreichs beste Tennisspielerin besiegte zum Auftakt die Bulgarin Viktoriya Tomova mit 6:1,7:6(5) und trifft nun auf die polnische Weltranglistenerste Iga Swiatek. Tags zuvor hatte sich Grabher in der zweiten Quali-Runde der Ukrainerin Dajana Jastremska noch klar mit 1:6,2:6 geschlagen geben müssen, sie rutsche aber als "Lucky Loser" ins Hauptfeld.



Ebenfalls im Einsatz ist Jurij Rodionov. Der Östereicher misst sich in der ersten Runde mit dem Chinesen Zhang Zhizhen (red, 27.4.2023)