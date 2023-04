Integrationsministerin Susanne Raab (ÖVP) gab die Studie "Gesellschaftlicher Zusammenhalt und Segregation" in Auftrag. Der Bericht "stellt eine wesentliche Grundlage zur Bekämpfung problematischer Strukturen dar", schreibt sie im Vorwort. Foto: Imago

Beim Thema Migration und Integration gehen häufig die Wogen hoch. Sicher ist, dass die Bevölkerung Österreichs ohne Zuwanderung schrumpfen würde. Klar ist aber auch, dass das Zusammenleben unterschiedlicher Kulturen auch gesellschaftliche Probleme mit sich bringt, die sich durch mangelnde Integration ergeben. Wie groß die Probleme sind und wo sie liegen, soll eine vom Bundeskanzleramt in Auftrag gegebene empirische Studie mit dem Titel "Zusammenhalt und Segregation – Eine Bestandsaufnahme zu Integration und Desintegration in Österreich" klären.

Quantitative Befragungen

Ein Teil der Studie, an der u. a. Migrationsforscher Ruud Koopmans, Soziologe Kenan Güngör, Meinungsforscher Peter Hajek, Bildungsmanagerin Emina Saric und Stephan Marik-Lebeck von der Statistik Austria beteiligt waren, sind quantitative Befragungen von 1.143 Österreicherinnen und Österreichern, 981 Zuwanderern, die schon länger als fünf Jahre hier leben, sowie 1.107 Zuwanderern mit kürzerer Migrationsgeschichte (Frauen und Männer hielten sich dabei annähernd die Waage).

Am Donnerstag präsentierte das Autorenteam in Wien die Ergebnisse. Hier eine Zusammenfassung nach Themenbereichen:

Politik und Institutionen: Ein Viertel der Zugewanderten befürwortet einen starken Führer an der Spitze des Staates, ungefähr ebenso viele haben eine neutrale Meinung dazu (stimme "weder noch" zu). Rund die Hälfte der Zugewanderten lehnt einen starken Führer an der Spitze des Staates (eher) ab. Die Demokratie als Staatsform ist für den Großteil der Zugewanderten sehr wichtig, für Personen mit längerer Migrationsgeschichte etwas häufiger (81 %) als für Personen mit jüngerer Migrationsgeschichte (76 %). In Syrien und in der Türkei Geborene befürworten am häufigsten die Demokratie als Staatsform (84 % bzw. 83 %), am seltensten Zugewanderte aus Afghanistan (68 %). Ein Viertel der Zugewanderten aus der Türkei fühlt sich von Politikern im Herkunftsland besser vertreten als von österreichischen Politikern, bei in Serbien Geborenen ist es ein Fünftel.

Religion: Der Großteil der Zugewanderten lehnt einen religiösen Gelehrten an der Staatsspitze ab, Personen mit längerer Migrationsgeschichte tun dies häufiger (75 %) als jene mit jüngerer Migrationsgeschichte (68 %). Mit höherem Bildungsniveau steigt die Ablehnung einer religiösen Staatsführung. Am niedrigsten ist die Ablehnung bei Zugewanderten aus der Russischen Föderation (62 %), bei Personen aus Bosnien und Herzegowina bzw. der Türkei ist sie dagegen am höchsten (je 77 %). Es gibt generell eine hohe Zustimmung bei Zugewanderten für ein Verbot, sich über Religion öffentlich lustig machen zu dürfen.

Kaum Parallelgesellschaften

In der Studie heißt es, dass in Österreich kaum Parallelgesellschaften vorhanden seien, dafür aber Milieus mit desintegrativen Tendenzen. Vorgeschlagen wird ein dreistufiges Monitoringsystem, das von einer Kartierung von Räumen mit Herausforderungen über eine österreichweite Basisbefragung bis zu qualitativen Vertiefungsstudien reicht.

Lösungsansätze: Deutsch und Bildung

Aus der weiteren Befragung von relevanten Stakeholdern und Multiplikatoren aus der Wirtschaft, dem Bildungsbereich und bei Behörden ergaben sich folgende Lösungsansätze: Die Bemühungen, Menschen mit Sprachdefiziten die deutsche Sprache zu vermitteln, müssen verstärkt werden. Handlungsbedarf bestehe außerdem in einer besseren Verteilung von Menschen mit Migrationshintergrund sowohl in Hinblick auf Wohngebiete als auch auf Schulen. Lehrende schlugen vor, in Klassen ein Quorum von maximal 25 Prozent an Kindern mit geringen Deutschkenntnissen einzuführen.

Arbeitszugang erleichtern

Am Arbeitsmarkt wäre vor allem der erleichterte Zugang für neu ankommende Menschen wichtig, da die Integration häufig über eine Einbettung in die Arbeitswelt geschieht und den Betroffenen damit vermittelt wird, ein Teil der Gesellschaft zu sein. Monate- oder sogar jahrelang "zum Nichtstun gezwungen zu sein" habe einen negativen Effekt auf die Integration der Betroffenen.

Integration ist nicht Assimilierung

Schlussendlich plädierten die Befragten für Bewusstseinsbildung auf beiden Seiten, dass Integration nicht als Assimilierung missverstanden werden und dass Vielfalt auf jeden Fall weiter bestehen solle. Vielmehr gehe es darum, die eigenen Traditionen zu pflegen, sich aber gleichzeitig auch in der österreichischen Gesellschaft gut zurechtzufinden und etablieren zu können. Auch seitens der Mehrheitsgesellschaft müsse dafür gesorgt werden, dass bei allen Unterschieden die grundlegende Wertschätzung und das Verständnis für den anderen gepflegt werde. (Michael Simoner, 27.4.2023)