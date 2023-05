Erin Entrada Kelly, "Die Nelsons greifen nach den Sternen." Aus dem Engl. v. Beate Schäfer. € 14,95 / 304 Seiten. München, dtv/Reihe Hanser 2022. Ab 11 Jahren Foto: dtv/Reihe Hanser

Das All zu erforschen, davon träumen Menschen schon lange, wie aktuell den Jupiter oder andere Planeten. In diesem Roman bildet eine Mission, die leider tragisch endete, den erzählerischen Rahmen: der Space-Shuttle-Flug der Challenger im Jänner 1986. Bird, ein technikaffines Mädchen, identifiziert sich zutiefst mit den Frauen im Challenger-Team, und die ausgedachten Gespräche mit einer der Astronautinnen trösten sie ein wenig darüber hinweg, dass sie in ihrer Familie niemanden zum Reden hat. Obwohl nichts Schlimmes passiert, ist dort gefühlt jede Person auf einer eigenen Umlaufbahn unterwegs, die Atmosphäre von Gleichgültigkeit und Lieblosigkeit geprägt. Als die Challenger kurz nach ihrem Start explodiert, ist Bird zutiefst verstört – und doch wird dieses Ereignis Anlass für sie und ihre Geschwister, einander Halt zu geben.