Eine Handtasche des US-Modedesigners Michael Kors soll die Beute eines Raubes durch drei junge Frauen in Wien gewesen sein. Foto: Reuters / Edgar Su

Wien – "Mich interessieren diese Kindergartengeschichten nicht! Das hat mich nichts anzugehen, warum sie sich streiten", erklärt die 17-jährige Drittangeklagte aufgebracht der Vorsitzenden des Schöffengerichts, Alexandra Skrdla. Aus Sicht der Staatsanwaltschaft geht es aber nicht um eine Kindergartengeschichte, sondern um Raub – drei junge Frauen, darunter zwei Schwestern, sollen im April 2022 eine Kontrahentin verletzt und ihr ihre Michael-Kors-Markentasche weggenommen haben. Der Erstangeklagten wird zusätzlich vorgeworfen, im Oktober in einer Wohnung eine Bekannte geschlagen und ihr Mobiltelefon eingesteckt zu haben.

Die drei unbescholtenen Österreicherinnen weisen den Raubvorwurf unisono zurück. Die 19 Jahre alte Erstangeklagte gesteht nur eine Körperverletzung beim ersten Vorfall zu, an die Auseinandersetzung im Oktober könne sie sich aufgrund alkoholbedingten Nebels nicht mehr erinnern, sagt sie. Ihre eineinhalb Jahre jüngere Schwester, die Zweitangeklagte, beteuert ebenso wie die Drittangeklagte, im April die beiden rangelnden Frauen nur getrennt zu haben, von einer verschwundenen Tasche wollen sie nichts bemerkt haben.

Arbeitslosengeld derzeit gesperrt

Bei der Überprüfung der Einkommenssituation des Trios könnte man auf die Idee kommen, ein mögliches Raubmotiv zu erkennen. "Was arbeiten Sie?", fragt Skrdla beispielsweise die Erstangeklagte. "Leider nichts." – "Wovon leben Sie dann? AMS?" – "Bin vom AMS leider gesperrt worden." – "Woher bekommen Sie dann Geld?" – "Ich lebe von Erspartem." – "Wie viel ist das?" – "500 Euro für die nächsten fünf Wochen." – "Ist aber nicht viel, oder?"

Auch die 17-jährige Angeklagte Nummer drei hat derzeit kein Einkommen. "Ich habe meine Lehre abgebrochen und bin jetzt beim AMS", erklärt sie der Vorsitzenden. "Warum?" – "Es war nicht das Richtige für mich, ich möchte was anderes machen." – "Und? Haben Sie schon einen Plan?" – Hat die Drittangeklagte, im Herbst will sie eine Ausbildung zur Kosmetikern beginnen. "Wie viel Geld bekommen Sie vom AMS?" – "Derzeit nix. Ich bekomme nur Geld, wenn ich in einen Kurs gehe, das mache ich seit einem Monat nicht mehr."

Treffen bei Besuch in der Justizanstalt

Tatsächlich soll aber nicht Geldmangel, sondern Eifersucht beziehungsweise Rache der Grund für die Attacke im April gewesen sein, sagt der Staatsanwalt. Das Opfer soll in Wien-Fünfhaus zu einem Treffen und in ein Stiegenhaus gelockt worden sein, wo sie an den Haaren gerissen, geschlagen und getreten wurde, ehe man ihr die Handtasche wegriss. Die Verbindung zwischen der Erstangeklagten und dem Opfer: derselbe straffällige Ex-Freund. Entdeckt hatten die Frauen diesen Umstand, als sie den Mann zeitgleich in der Justizanstalt besuchten.

Die Erstangeklagte leugnet dagegen irgendeinen abgesprochenen Tatplan. Sie sei am 16. April mit ihrer Schwester sowie der Drittangeklagten im 15. Gemeindebezirk in einem Park gewesen. Dort hatten sich ihnen zwei andere Frauen, von denen sie nur von einer den Vornamen kennt, angeschlossen. "Von Weitem" habe sie dann das spätere Opfer rein zufällig gesehen, schildert die Erstangeklagte dem Senat. Sie wollte die Kontrahentin zur Rede stellen, erzählt sie weiter. "Gab es davor Streit?", interessiert Skrdla. Via Instagram-Postings habe man sich um den Verflossenen gestritten, gibt die Erstangeklagte zu.

Faustschlag gegen Kopf

Am Tattag sei sie jedenfalls aufgestanden und auf das Opfer zugegangen. "Der Streit ist dann ein wenig auseinander geraten", sagt sie. "Sie meinen ausgeartet?", korrigiert die Vorsitzende. "Ja." Man habe sich gegenseitig geschubst, behauptet die Erstangeklagte zunächst. "Dann ist ja eh nix passiert", mag Skrdla diese Version nicht recht glauben. "Ja, wir haben gerauft", bessert sich die Erstangeklagte aus, um schließlich zu gestehen, dass sie dem Opfer, ohne ein Wort zu verlieren, einen Faustschlag gegen den Kopf verpasst habe.

Ein blaues Auge, eine Beule und ein weiteres Hämatom im Halsbereich des Opfers sind fotografisch dokumentiert. Daran seien aber weder ihre Schwester noch die Drittangeklagte schuld. "Die wollten uns nur trennen", sagt sie. Die zwei anderen Frauen, die sie nicht kennt, müssten wohl die Handtasche gestohlen haben, mutmaßt die Erstangeklagte. Sie und die beiden anderen hätten damit nichts zu tun.

Unklare Menge an Alkohol konsumiert

Und die Geschichte mit dem Handy im Oktober? "Ja, da habe ich auch geschlagen, aber sie hat angefangen", versucht die Erstangeklagte es in diesem Fall zunächst. Nur um dann zu sagen, sie könne sich an nichts erinnern. "Wir waren betrunken an diesem Tag", schiebt sie ihre Amnesie auf die angeblich mit der Drittangeklagten gemeinsam konsumierte Flasche Wodka. In diesem Punkt zeigt sich später, dass die Strategie der Vorsitzenden, die Angeklagten getrennt voneinander einzuvernehmen, durchaus sinnvoll ist. Denn die Drittangeklagte sagt auf die Frage nach dem Alkoholkonsum, man habe "Gin mit Schweppes getrunken. Aber nicht viel, jeder nur zwei oder drei Gläser."

Die Zweitangeklagte liefert ein interessantes Detail zum Vorfall im April. Sie sagt, die beiden ihr Unbekannten seien "bedeckt" gewesen. "Was meinen Sie damit?", will ihr Verteidiger Gerold Schwarzer wissen. "Sie hatten einen Niqab an, man konnte nur ihre Augen sehen", behauptet die 18-Jährige, was eine Identifizierung der Unbekannten wohl schwierig macht. Außerdem habe das Opfer den Streit mit ihrer Schwester begonnen, probiert die Zweitangeklagte, ihre große Schwester in Schutz zu nehmen.

Erstaunliches Desinteresse nach Rauferei

Weder sie noch die Drittangeklagte wollen nach dem Angriff je mit der Erstangeklagten über die Hintergründe des Vorfalls gesprochen haben. "Hören Sie einmal, wenn sich meine Freundin mit jemandem prügelt und wir danach zu dritt weglaufen, frage ich doch, um was es da gegangen ist!", hält die Vorsitzende das für unglaubwürdig. Von der 17 Jahre alten Drittangeklagten hört sie dann die eingangs angeführten Gründe für das Desinteresse. Überhaupt wollen Angeklagte Nummer zwei und drei eigentlich nichts gesehen, nichts gehört und nichts gemacht haben.

Aufklären lässt sich die Angelegenheit an diesem Tag aber nicht: Das Opfer des Handtaschenraubes und die Inhaberin der Wohnung, in der das Handy verschwunden sein soll, haben sich beide krankgemeldet. Die Handybesitzerin hat die Zeugenladung zwar eigenhändig übernommen, ist aber nicht erschienen. Skrdla verhängt 150 Euro Ordnungsstrafe über sie und kündigt an, sie zum nächsten Termin am 22. Juni von der Polizei vorführen zu lassen. (Michael Möseneder, 27.4.2023)