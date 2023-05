Schon jetzt werden die Proteine und Fette von Insektenlarven zu Tierfutter verarbeitet.

Foto: imago images/Cavan Images

Vielleicht wird das Fett in Lippenstift, Nougatcreme oder Suppenpulver irgendwann einmal nicht mehr von der Ölpalme stammen, deren massenhafte Kultivierung die Tropenwälder zu zerstören droht. Vielleicht kommt es dann von Insekten wie der Schwarzen Soldatenfliege, aus deren Larven sich ein vergleichbares Fett extrahieren lässt.

Im Gegensatz zu vielen anderen Kulturen ist in den westlichen Wohlstandsgesellschaften die Vorstellung, Insekten zu essen, bekanntlich nicht gerade naheliegend. Doch im Zuge der Novel-Food-Regelungen sind in der EU mittlerweile die rechtlichen Rahmenbedingungen gegeben, die kleinen Tiere zunehmend zum relevanten Grundstoff der Lebensindustrie zu machen. Wenn bisherige Nährstoffquellen – besonders auch tierisches Protein – ökologisch nicht mehr tragbar sind, könnte eine neu entstandene Insektenindustrie einspringen, so das Kalkül.

Die Schwarze Soldatenfliege ist – anders als der Mehlkäfer, die Wanderheuschrecke, die Hausgrille und der Buffalowurm – in der EU allerdings noch nicht als Lebensmittel für Menschen zugelassen. Dafür stehen die besonders fett- und proteinreichen Larven der aus Südamerika stammenden Spezies als Tierfutter bereits hoch im Kurs. EU-weit sind sie seit 2017 für die Nutzung in Aquakulturen zugelassen. Aber auch für Hunde- und Katzenfutter werden Proteine und Fette der Insektenlarven zunehmend genutzt.

Dankbare Tierchen

"Die Larven der Schwarzen Soldatenfliege besitzen eine sehr wichtige Eigenschaft: Sie fressen faktisch alles. Dazu sind sie sehr robust – es gibt kaum Krankheiten, auf die sie anfällig wären", betont Otmar Höglinger, Studiengangsleiter Lebensmitteltechnologie und Ernährung der FH Oberösterreich in Wels.

Ausgehend von Studierendenprojekten hat sich die Forschung gemeinsam mit dem Start-up Insektianer hier zu einer "vollwertigen Kooperation mit mehreren Forschungsprojekten" entwickelt. Die in Wels ansässigen Insektianer haben den Trend zur Insektennutzung aufgegriffen und arbeiten am Aufbau einer Produktionsanlage in diesem Bereich.

Die Larven der Soldatenfliege eignen sich als Proteinlieferant.

Foto: Daniel Irungu/EPA

In den Projekten der Studierenden wurden etwa spezielle Substrate entwickelt, die sich gut für die Zucht und Mast der Larven eignen. Genutzt werden Reststoffe der Lebensmittelindustrie, die allerdings auch entsprechende Kriterien erfüllen und in gewisser Weise aufbereitet werden müssen, sodass schlussendlich auch gesundes Tierfutter herauskommt.

"Die Insekten fressen zwar alles. Man muss aber einen technischen Prozess aufsetzen, um das Futter für die Larven verfügbar zu machen", erklärt Höglinger. "Das Substrat muss etwa transportierbar sein und bestimmte Anteile an Wasser, Vitaminen und Mineralstoffen aufweisen. Zudem braucht es Zusätze, die für eine luftige Struktur sorgen. Würde man beispielsweise nur Brot und Wasser zu einem Brei vermischen, würden die Larven darin ersticken."

Die Lebensmittelreststoffe werden in Silos gelagert, dann zerkleinert und entsprechend aufbereitet, bevor sie in die Fütterungsboxen kommen. Die jungen Larven werden darin etwa eine Woche lang unter bestimmten Umweltbedingungen gemästet. "Bei der Weiterverarbeitung ist Schockfrosten eine Möglichkeit. Die Larven haben kein zentrales Nervensystem und deshalb auch kein Schmerzempfinden. Dennoch muss der Vorgang ethisch vertretbar sein", erklärt der Forscher die Vorgehensweise.

Vollständige Verwertung

Schließlich werden in einer Spezialpresse Fett- und Proteinanteile extrahiert und diese je nach den Qualitätsanforderungen des finalen Produkts aufgereinigt. Hier bestünde also auch die Möglichkeit, auf hochreine Fett- und Proteinfraktionen abzuzielen, betont Höglinger. Neben diesen Wertstoffen könne noch Chitin gewonnen werden, das ebenfalls als industrieller Grundstoff nutzbar ist. Die restliche Biomasse lasse sich als Dünger oder als Zugabe zu torffreier Erde nutzen. Die Insekten können also vollständig genutzt werden – es bleiben keine Abfälle zurück.

Viele Produktionsprozesse in diesen Bereich sind noch eher kleinformatig und von viel manueller Arbeit geprägt. Mit der Akzeptanz als Futtermittel werden Wachstum, Automatisierung und die Übertragung der Prozesse in größere Maßstäbe folgen. Die Welser Anlage soll etwa 100 Tonnen Lebensmittelreststoffe pro Tag verarbeiten können.

Höglinger erwartet, dass die Schwarze Soldatenfliege auch als Lebensmittel für Menschen zugelassen wird. Die Tests der Welser Forschenden und Studierenden würden bestätigen, dass das Larvenfett eine Alternative zu Palmöl, aber auch zu Fischöl sein könnte. "Die technischen Eigenschaften sind jenen von Palmöl sehr ähnlich", erklärt der Forscher. "Die wesentliche Herausforderung ist, die Produktionsprozesse so effizient zu gestalten, dass das Insektenprodukt mit dem günstigen Palmöl mithalten kann." (Alois Pumhösel, 1.5.2023)