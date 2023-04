Am 29.4 verwandelt sich der Ehrenhof vor dem Schloss Schönbrunn in eine historische Kulisse

Eine Replik der Krönungskutsche Josephs II. wird nach der Show in der Hofburg ausgestellt und danach als Leihobjekt ins KHM transportiert. 50 % der Mietkosten sollen dabei in Life+-Hilfsprojekte für Kinder und Jugendliche investiert werden.

Wien – Kindern und Jugendlichen sind in Zeiten des Umbruchs die sozialen Kontakteinschränkungen besondern zum Verhängnis geworden. In Kooperation mit dem ORF und "Österreich hilft Österreich" widmet Life+-Chef Gery Keszler ihnen das Charity-Event "Austria For Life". Von Karl Markovics bis Anna Netrebko engagieren sich am Samstag im Ehrenhof Schönbrunn ab 20 Uhr 150 Künstlerinnen und Künstler ehrenamtlich für neue kostenlose Bildungsinitiativen mit psychosozialer Betreuung.

Streifzug durch 250 Jahre

Eines der Show-Highlights wird eine schauspielerische Darbietung sein. Eine Lehrerin begibt sich mit ihrer Klasse auf eine historische Exkursion. Die Bühne im Ehrenhof – eine vom Österreichischen Bundesheer aufgestellte Pionierbrücke – ist einem Kutschenauffahrts-Rondeau des barocken Schlossarchitekten Joseph Emanuel Fischer von Erlach nachempfunden. Von der Krönung Maria Theresias, der Reformfreudigkeit Josephs II. und seinen anonymen Reisen als "Falkenstein", dem vom Leibarzt Gerhard van Swieten untersuchten Vampirkult, Johann Nestroys Gefängnisaufenthalten als Folge der Verstöße gegen die Zensur des Biedermeier bis hin zur Verfassung von 1921 werden historische Meilensteine, die die Genese der österreichischen Demokratie prägten, nachgespielt. Auch der homosexuelle Erzherzog Luzi-Wuzi, der gerne Damengarderobe trug, ist mit von der Partie. Angesichts des Alchemie-Wahns von Franz I. ist ein Trialog zwischen den Freimaurern van Swieten, Joseph von Sonnenfels und Angelo Soliman auf der Suche nach dem Stein der Weisen geplant.

Die Entscheidung für Schönbrunn als Schauplatz sei der Devise "Versailles ist der Sarg der Nation, Schönbrunn die Wiege" geschuldet. Keine Verklärung der Monarchie, nicht wie Ludwig XVI. "sinnlos prahlen", sondern "würdevoll prunken". Entertainment mit Bildung. Wie wurde in Umbruchszeiten mit Krisen umgegangen?

Kutschen

Eine Replik der Krönungskutsche Josephs II. wird nach der Show in der Hofburg ausgestellt und danach ins KHM transportiert. Diese kann für diverse Projekte ausgeliehen werden. 50 Prozent der Mietkosten fließen jeweils ins KHM und in Hilfsprojekte von LIFE+. Eine Ausstellung des Originals aus dem Volkskundemuseum habe die Direktorin der Kaiserlichen Wagenburg abgelehnt. Dieses wurde von den Habsburgern je nach Tradition immer restauriert, etwa während einer Trauerperiode. Diesen Brauch wolle man ehren. Andere Kutschen, die von Pferden aus der Zucht von internationalen Gestüten gespannt werden, repräsentieren metaphorische Zeitreisen (Christina Janousek, 27.4.2023).