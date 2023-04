Sabine Beinschab huschte rasch in den großen Schwurgerichtssaal – ihre Aussage ging sich zeitlich aber nicht mehr aus. Foto: APA/Hochmuth

Sie ist vermutlich Österreichs berühmteste Kronzeugin: In einem spektakulären Schritt hatte sich die kurzzeitig festgenommene Sabine Beinschab im Herbst 2021 gegen ihre frühere Chefin Sophie Karmasin gewandt und vor der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) ein umfassendes Geständnis abgelegt.

Karmasin und die beiden Oberstaatsanwälte der WKStA.

Ja, es stimme, dass sie dem Finanzministerium Scheinrechnungen für Studien gestellt habe; diese Studien seien wohl der ÖVP parteipolitisch nützlich gewesen, sagte Beinschab damals aus. Und sie eröffnete den Ermittlern neue Sachverhalte, da ging es vor allem um Sophie Karmasin, die daraufhin selbst in Untersuchungshaft musste. Ein Teil dieser Sachverhalte wird derzeit vor Gericht verhandelt, am Donnerstag sollte Beinschab dort ihre Aussagen wiederholen. Doch die Meinungsforscherin, die den Kronzeugenstatus erhalten hat, kam nicht an die Reihe: Zu lange hatte sich am Vormittag die Befragung eines Beamten gezogen. Er war zu jenem Sachverhalt einvernommen worden, den erst Beinschab der WKStA aufgezeigt hatte: Drei Mal hätten sie und eine mit ihr befreundete Meinungsforscherin Scheinangebote ans Sportministerium gelegt, damit eine dritte Demoskopin als Bestbieterin hervorging: nämlich Sophie Karmasin.

"Scheinangebot"

Am Donnerstag wurden die Umstände rund um das von der WKStA als "Karmasin-Kartell" bezeichnete Modell erhellt. Den Anfang machte die dritte Meinungsforscherin im Bunde, ihre Aussage war kurz und bündig: Ja, es habe sich um ein "Scheinangebot" gehandelt; sie hätte den Auftrag des Sportministeriums gar nicht erfüllen können und das Angebot aus Naivität und Loyalität gelegt. Gebeten habe sie darum Sabine Beinschab, mit Karmasin habe sie keinen Kontakt gehabt. Es sei aber klar gewesen, dass die Angebote Karmasin nutzen sollten. Drei Mal soll dieses Modell umgesetzt worden sein, drei Mal wurde Karmasin zur Bestbieterin.

Die hatte am Dienstag angegeben, das Sportministerium habe ihr eine fixe Zusage gegeben und sie gebeten, Vergleichsangebote zu organisieren. Da habe sie sich "einspannen lassen", meinte Karmasin.

Richter Patrick Aulebauer mit Karmasins Verteidiger Philipp Wolm. Foto: APA/Hochmuth

Das sahen die Zeugen aus dem Sportministerium nicht so: Ein Jurist gab an, Karmasin habe bei zwei Terminen vor Angebotslegung "sicher keine Zusage" gehabt. Es habe allerdings "Interesse" gegeben, die Studie zu machen. Er selbst habe nicht empfohlen, Vergleichsangebote einzuholen; ein Vergleich an sich wäre aufgrund des von Karmasin erarbeiteten Konzepts auch schwierig gewesen, denn da wäre zwangsläufig Karmasins intellektuelle Leistung an Dritte weitergegeben worden. Der Jurist habe vielmehr Marktsondierungen vorgeschlagen. Aber "man wollte von oben, dass drei Angebote eingeholt werden sollen".

"Echt – du bist spitze"

Hätte man Karmasin etwas zuschanzen wollen, "hätte man es eleganter machen können", meinte er bezüglich eines E-Mails, aus dem der Richter vorlas. Darin sei zu lesen, dass Sektionschef Philipp Trattner für Karmasin ein Projekt finden wollte. Zuvor habe sie sich über die schlechte Auftragslage beklagt, dann mit den Worten "Echt – du bist spitze" bedankt.

Trattner, der vierte Zeuge, bestritt dieses E-Mail nicht. Er erzählte, dass ihm Karmasin ein neues Forschungsfeld, die Verhaltensökonomie, vorgestellt und eine Studie dabeigehabt habe. Ihre Methode sei interessant gewesen; das hätte in einer anderen Besprechung auch der Generalsekretär so gesehen. Der habe aber die Vorgabe ausgegeben, Vergleichsangebote einzuholen. In dieser Phase sei Karmasin jedenfalls noch keine fixe Zusage gemacht worden, widersprach auch Trattner der Darstellung der Angeklagten. Er habe Karmasin "nichts versprochen" und könne sich "nicht erklären", warum Karmasin glaubt, sie habe schon einen Auftrag gehabt. Bezüglich dessen Vergabe habe er seinen Mitarbeitern vertraut und auch nichts entschieden, sondern nur "genehmigt".

Karmasin habe er jedenfalls geschätzt, es sei auch zu einem privaten Abendessen mit seiner damaligen Frau und einer Mitarbeiterin gekommen. Über die Studie habe man da aber nicht gesprochen. "Bitte nicht bös' sein, aber bei so einem Abendessen frage ich nicht nach der Verhaltensökonomie", sagte Trattner, der den großen Schwurgerichtssaal des Straflandesgerichts schon kennt: Zuletzt sagte er vergangenes Jahr im Prozess gegen Heinz-Christian Strache als Zeuge aus. Im Mai wird fortgesetzt, dann auch tatsächlich mit Beinschab. Für alle Genannten gilt die Unschuldsvermutung. (Fabian Schmid, Renate Graber, 27.4.2023)