Am Freitag werden im Wiener Volkstheater wieder die Amadeusse verliehen – die meisten davon sind schon bekannt gegeben worden

Auch volkstümliche Musik wird gewürdigt: Melissa Naschenweng ist erneut Amadeus-gekürt. Foto: Adlmann Promotion / Hatheuer

Tröpfchenweise wurden die ersten der heurigen Preisträgerinnen und Preisträger schon bekanntgegeben, lediglich in den sogenannten Hauptkategorien werden die Auserwählten erst Freitagabend im Rahmen der Amadeus-Austrian-Music-Awards-Gala vor Ort verkündet. Seit dem Jahr 2000 wird dieses kalorienarme AAMA-Gütesiegel jährlich vergeben. Die Zeremonie findet heuer wieder im Wiener Volkstheater statt und wird um 22.50 Uhr von ORF 1 übertragen.



Vergeben wird der Amadeus in insgesamt 14 Kategorien. Jenen für sein Lebenswerk erhält heuer der mittlerweile 72-jährige, in Wien geborene Jazzgitarrist, Sänger und Komponist Karl Ratzer. Ansonsten gibt es in jeder Kategorie je fünf nominierte Acts.

Bisher bekannte Gewinner

Bereits im Laufe der Woche bekanntgegeben wurden die Sieger in den Kategorien "Pop/Rock" (Josh), "Hard&Heavy" (die Band Belphegor), "Electronic/Dance" (Lum!x feat. Pia Maria), "Schlager/Volksmusik" (Melissa Naschenweng), "Hip-Hop/Urban" (das Duo Raf Camora & Bonez MC), "Jazz/World/Blues" (die Band Shake Stew), "Alternative" (Voodoo Jürgens) sowie der "Tonstudiopreis Best Sound" (Lemo für Irgendwas mit dreißig). Der FM4-Award geht an den Newcomer Oskar Haag.

Die Preise in den Kategorien "Song des Jahres", "Album des Jahres", "Live-Act des Jahres" und "Songwriter:in des Jahres" werden im Rahmen des Events an die anwesenden Acts verliehen.

Viele Liveauftritte

Damit das nicht zu sehr staubt, nicht allzu höfisch und amtlich wirkt, wird die Show von Auftritten mehrere Nominierter aufgelockert. Kurze Livegastspiele kommen von der steirischen Band Alle Achtung, dem Wiener Duo Edmund, den Nockis, Poxrucker Sisters feat. Katharina Straßer, den mehrfach nominierten Wanda, Oskar Haag, Yasmo & die Klangkantine, Bex, Kitana, Mira Lu Kovacs und W1ze sowie AnJosef, Esther Graf, Pia Maria, Pippa und Rian. (Karl Fluch, 28.4.2023)