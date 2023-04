Ukraine-Krieg "Echte Männer an die Front": Neue Rekrutierungskampagne in Russland

Das russische Verteidigungsministerium wirbt mit einer neuen Werbekampagne um junge Männer. In Hochglanzvideos werden muskulöse Männer in Fitnessstudios gezeigt, deren größter Wunsch offenbar ist, in der Ukraine zu kämpfen