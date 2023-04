Die pakistanische Sängerin Arooj Aftab (rechts) wird am 7. Mai in Krems mit Shahzad Ismaily und Vijay Iyer auftreten. Ebru Yildiz

Ein wenig erinnert die Musik des neuesten musikalischen Projekts von Arooj Aftab an Fernsehsendungen, die früher im Nachtprogramm liefen. Diverse Bahnreisen von Wien nach Bregenz wurden da in Echtzeit aus der Fahrersicht gezeigt. Stundenlang ging es mit dem Donauschiff hinunter zum Schwarzen Meer. Mit dem Flugzeug flog man als Kopilot über den Himalaja, während draußen außerhalb des Bildschirms langsam die Sonne aufging. Das Ganze wurde mit unaufgewühlt klingenden Klängen unterlegt, die auch auf dem Album Love in Exile zu finden sind.

Gemeinsam mit ihren New Yorker Kollegen, dem Jazzpianisten Vijay Iyer und dem Bassisten Shahzad Ismaily, lässt sich die Musikerin und Komponistin und hier als Vokalistin agierende Arooj Aftab zur Entwicklung der aus freien Improvisationen entwickelten Klänge für schlaflose Nächte und schöne somatisierende Landschaften sehr viel Zeit. Da hüpft schon einmal ein elektronischer Spatzenvogel aus dem Laptop am Wegesrand vorbei.

Am vor Glückseligkeit glucksenden Bach aus perlenden Pianotönen beginnt auf dem Campingkocher der Teekessel zu singen. Nur der Opa im Zelt steckt noch im Schlafsack und brummt wegen des ganzen Gewusels draußen ein wenig missmutig vor sich hin.

Keine Scheuklappen

Zum Abschluss des Donaufestivals am 7. Mai setzt man heuer also auf einen friedlichen Ausklang mit der aus Pakistan gebürtigen und am renommierten Berklee College in den USA in Boston ausgebildeten Jazzmusikerin. Wie jede gute Musikerin aus der New Yorker Downtown-Szene als ihrer Heimat seit zwei Jahrzehnten kennt Aftab keine Scheuklappen.

Im Trio Love in Exile tritt sie als Sängerin auf, die sich von Sufi-Musik und klassischer Musik aus Hindustan ebenso beeinflusst zeigt, wie sie sich auf ihrem Soloalbum Vulture Prince von 2021 hörbar auch bei Indiepop, Freistil-Songwriterinnen wie Joni Mitchell, Minimal Music und Fusionjazz der 1970er-Jahre als sattelfest erweist.

Für Vulture Prince wurde Arooj Aftab als erste pakistanische Musikerin überhaupt mit einem Grammy geehrt. Einen Emmy erhielt sie für die Musik zum Dokumentarfilm Armed with Faith, der eine pakistanische Bombenentschärfungseinheit begleitet. Zwischendurch arbeitet sie fürs Fernsehen oder als Toningenieurin – und Arooj Aftab singt dann auch einmal Backgroundvocals für den puertoricanischen Star-Rapper Residente.

Musicofilia

Beim Österreichdebüt in der Minoritenkirche in Krems wird es naturgemäß etwas sakraler zugehen. Man hört in den teilweise 15-minütigen Stücken auch ein wenig die Klavierexpeditionen von Keith Jarett durch oder die Seelenerforschung eines Abdullah Ibrahim. Im Stück Sajni wird gar in guter alter Krautrockschule nach dem Rheingold getaucht. Eyes of the Endless oder Sharabi würden mit ihrem unruhigen Ambientknistern und -knarzen dann vielleicht doch nicht so gut in die sakrale und pastorale Idylle passen. Allerdings sorgt Arooj Aftab mit ihren ökonomisch eingesetzten Arabesken dennoch für eine gewisse sich wohlig anfühlende pantheistische Erhabenheit. (Christian Schachinger, 28.4.2023)