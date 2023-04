"Hoamatland, Hoamatland! Han di so gern … Wia a Kinderl sei Muada, a Hünderl sein Herrn!" Oberösterreichische Landeshymne.

Wer will heute so was noch singen? Wer will überhaupt noch eine Hymne eines Bundeslands singen? Fast durchwegs provinzieller Schwulst und Kitsch, oft verfasst von antisemitischen und nazistisch angehauchten Heimatdichtern: "Wo man mit Blut die Grenze schrieb".

"Wia a Hünderl sein Herrn" – die Texte mancher Landeshymnen werden derzeit wieder debattiert, auch die oberösterreichische. Foto: AP/Carolyn Kaster

Bekannte Schriftsteller fordern jetzt Änderungen. Die betroffenen Landeshauptleute lehnen sofort ab: "Das ist kulturelle Identität unserer Heimat!" Na, hoffentlich nicht (mehr). Eh lieb, wenn in der Steiermark-Hymne "die Sennerin frohe Jodler singt", aber wo gibt’s das noch?

Andererseits: Was die Kritiker der Landeshymnen da machen, ist ein bisserl Cancel-Culture, also die versuchte Säuberung unliebsamer gesellschaftlich-kultureller Traditionen. Das gibt’s auch von der rechten, rechtsextremen Seite ganz massiv, etwa in der aggressiv unterlegten Aufregung über "Dragqueens lesen Kindern Märchen vor". Oder wenn sich die einschlägigen Herrschaften über den "Genderwahnsinn" aufregen.

Dagegen muss man sich entschieden zur Wehr setzen, aber eher nicht mit einem Retour-Kulturkampf gegen läppische Landeshymnen. Die Bedrohung von Demokratie und freiem Denken in diesem Land ist groß. Dagegen gehört all das Engagement. Die Hünderl- und -Jodel-Hymnen machen sich schon selbst lächerlich. (Hans Rauscher, 27.4.2023)