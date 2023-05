Hört man ein Geräusch im Ohr, das nicht von außen kommt, sondern im Inneren entsteht, spricht man von Tinnitus. Jede sechste Person ist davon betroffen. Ein Grund dafür kann auch starke Lärmbelastung in jungen Jahren sein. Foto: Getty Images

Es klingelt im Ohr, es pfeift, klickt, klopft oder brummt – doch einen Grund dafür oder gar eine externe Geräuschquelle, die den Ton erzeugt, gibt es nicht. Jeder sechste Mensch im deutschsprachigen Raum hört zumindest zeitweise so ein Störgeräusch, man nennt es Tinnitus – das lateinische Wort für Klingeln. Dabei handelt es sich um eine Geräuschwahrnehmung ohne äußerliche Quelle, man kann es in einem oder beiden Ohren wahrnehmen, erklärt Peter Kiss, Facharzt für Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde an der Med-Uni Graz.

Wie die Betroffenen das Geräusch wahrnehmen, ist sehr unterschiedlich, als verschiedene Geräusche, von sehr leise und nur ab und zu bis sehr laut und permanent. "Der Tinnitus ist dabei eher ein Symptom und keine eigene Erkrankung", weiß der Experte. Je nachdem, wie stark das Geräusch ist, nehmen es manche im Alltag nicht oder nur ab und zu wahr, wenn es etwa rundherum sehr ruhig ist. Bei älteren Personen tritt das Problem häufiger auf, doch auch in jungen Jahren kommt es vor. So genau könne man das auch gar nicht sagen, weil "Betroffene, die zu uns in die Ambulanz kommen, oft berichten, dass sie das Problem schon seit Jahren oder sogar Jahrzehnten haben", erzählt Kiss.

Tinnitus kann in Primär- oder in Sekundärform auftreten. Bei der Sekundärform kann eine andere Krankheit dahinterstecken, die zu dem Geräusch führt, Zahnprobleme etwa, Muskelverspannungen oder auch internistische Grunderkrankungen. Die wesentlich häufigere Form ist aber der primäre Tinnitus, bei dem man tatsächlich keine äußere Ursache für das gehörte Geräusch findet. Es dürfte durch irreguläre Erregungen im Bereich der Hörbahn entstehen oder durch kaputte Sinneszellen im Ohr.

Umfassender Check

Spätestens wenn das Geräusch so stark ist, dass es störend wird, sollte man es ärztlich abklären lassen. Das gilt dann, wenn das Phänomen schleichend auftritt und sich chronisch manifestiert. Von Chronifizierung spricht man nach spätestens sechs Monaten. Anders ist das bei einem akuten Hörproblem durch Lärm oder einem Gehörsturz – eine meist einseitig plötzlich auftretende Schwerhörigkeit bis hin zur Ertaubung, die fast immer auch mit einem Ohrgeräusch einhergeht. Dann ist Zeit nämlich ein entscheidender Faktor, weil die Regeneration der Sinneszellen durch die möglichst rasche Gabe von Cortison am besten gelingen kann. Die ersten 14 Tage sind dabei entscheidend.

Bei einem chronischen Tinnitus sollte der Arzt oder die Ärztin als Erstes die Charakteristik abfragen: Hört man das Geräusch immer oder nur ab und zu? Ist es eher ein Singen oder eher ein Brummen? Kann es womöglich der eigene Herzschlag sein? "Diese Informationen sind wichtig für die weitere Abklärung", betont Kiss. Um eventuelle auslösende Krankheiten zu entdecken oder auszuschließen, wird ein MRT des Gehirns mit genauer Untersuchung des Kleinhirnbrückenwinkels, wo der Hörnerv verläuft, gemacht. Weiters wird die Halsschlagader untersucht und die Halswirbelsäule geröntgt. Denn auch bestimmte orthopädische Erkrankungen und Muskelprobleme können ein Ohrgeräusch auslösen.

In weiterer Folge werden Lebensstil, Lärmbelastung am Arbeitsplatz, potenzielle Hörschäden aus der Jugend und ob man viel Kopfhörer nutzt, abgefragt – das alles kann zum Tinnitus beitragen oder ihn verstärken. Dazu kommen noch eine audiologische Untersuchung und bestimmte Hörtests. Doch sehr oft, berichtet Kiss, "gibt es keine objektivierbare Ursache für das Geräusch".

Hellhörig machender Stress

Der Grund dafür könnte sein, dass vielfach Stress der Auslöser des Ohrgeräuschs sein dürfte. Denn dieser verändert die Hörverarbeitung und macht hellhörig – was evolutionär gesehen absolut sinnvoll ist. Bei Gefahr wäre ein Filter, der Geräusche ausblendet, kontraproduktiv. Steht man jedoch unter Dauerstress, lässt das Gehirn immer mehr Geräusche durch. Das heißt nicht automatisch, dass ein Tinnitus durch Stress neu entsteht. Womöglich war das Geräusch immer schon da, aber durch die Belastung hört man es auf einmal. Das Problem ist also nicht das Ohr, sondern der Kopf.

Ebenso zahlreich wie die Auslöser von Tinnitus sind auch die multidisziplinären Behandlungsansätze, die an das Alter der Betroffenen angepasst sind. Bei akutem Auftreten, wie etwa beim Hörsturz, wird eben hochdosiertes Cortison eingesetzt, mit dem man kurzfristig gute Ergebnisse erzielt. "Aber in weiterer Folge muss man die betroffene Person mit ihren Lebensumständen als Gesamtes betrachten", betont HNO-Arzt Kiss. Denn vielfach kann man das Problem nicht medikamentös behandeln – vor allem wenn der Tinnitus schon lange besteht.

Betrifft der Tinnitus eine ältere Person, bestehen womöglich generell Hörprobleme, das wird dann als Erstes behandelt. In weiterer Folge gibt es mehrere Ansätze, von denen die meisten darauf abzielen, mit dem Geräusch leben zu lernen. Das bedeutet, die individuelle Toleranzschwelle wird angepasst. Sehr gute Erfolge werden etwa mit klinisch-psychologischem Hörtraining und Verhaltenstherapie erzielt, ebenso mit der Retraining-Therapie. Das ist eine akustische Therapie mit frequenzmoduliertem Rauschen, die den auditorischen und emotionalen Impact des Ohrgeräuschs reduziert.

Gute Beratung das Wichtigste

"Es gibt einige Behandlungsansätze, aber man kann leider nicht garantieren, dass diese auch bei jeder Person wirken. Oft funktioniert die erste Therapie nicht, dann probiert man die zweite oder auch die dritte. Das Wichtigste ist die gute Beratung", weiß Kiss. Der Facharzt weiß auch von Patientinnen und Patienten, die mit der White-Noise-Therapie – hierbei wird ein Ohrgeräusch in einer bestimmten Frequenz eingespielt – oder Akupunktur sehr gute Ergebnisse erzielt haben. "Aber was jemandem hilft, ist wirklich sehr individuell."

Und dann gibt es noch eine Reihe von Methoden und auch immer wieder neue Medikamente, deren Wirkweise teilweise umstritten ist bzw. bei denen der Wirkungsnachweis nicht vorhanden ist. Sogenannte Rauschgeneratoren etwa, die das Ohrgeräusch mit einem Rauschen ausgleichen wollen, haben laut einer Cochrane-Analyse keinen Vorteil und werden vor allem bei chronischem Tinnitus nicht empfohlen. Ebenso wenig Wirkungsnachweis gibt es für Musiktherapie, Sound-Therapie oder akustische Neuromodulation.

Kiss kann auch keine medikamentöse Behandlung empfehlen – außer eben im Akutfall mit Cortison: "Es kommen immer wieder Mittel und Vitaminpräparate auf den Markt, die als sehr vielversprechend angepriesen werden. Aber man sieht dann langfristig, dass sie einfach nicht wirken."

Was hingegen schon hilft, betont der Experte, ist, das eigene Leben auf Stressquellen zu überprüfen – und mit Lifestyle-Anpassungen und Entspannungsmethoden dagegenzuarbeiten: "Bei autogenem Training und anderen Entspannungstechniken sehen wir sehr gute Ergebnisse. Generell hilft alles, was ausgleichend wirkt, also auch Manualtherapie oder Massagen." (Pia Kruckenhauser, 2.5.2023)