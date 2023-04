Colin Farrell (Corporal McBurney) und Kirsten Dunst (Edwina) in "Die Verführten" – zu sehen um 1.00 Uhr in ORF 1. Foto: ORF, Universal, Ben Rothstein

19.40 REPORTAGE

Re: Der Zorn der Franzosen – Gegen die Rente mit 64 Die Rente mit 64, vom französischen Präsident Macron als Gesetz unterschrieben, macht Menschen in Frankreich wütend. Für den 1. Mai rufen die Gewerkschaften und die linken Parteien zu Großdemos auf. Bis 20.15, Arte

20.15 ZWEITER WELTKRIEG

Kästner und der kleine Dienstag (D/Ö 2016, Wolfgang Murnberger) Erich Kästner hat gerade sein Buch Emil und die Detektive veröffentlicht, der achtjährige Hans ist ein glühender Fan. Zwischen Kästner und Hans entwickelt sich eine enge Freundschaft. Doch dann werden Kästners Bücher von den Nazis verboten, der Schriftsteller wird zur Gefahr für den Buben. Mit Florian David Fitz. Rührig. Bis 22.00, 3sat

20.15 GALAKTISCH

Interstellar (CDN/USA/GB 2014, Christopher Nolan) Die Erde steht vor dem Untergang, mithilfe eines Wurmlochs wird ein ehemaliger Nasa-Pilot (Matthew McConaughey) auf die Suche nach einer rettenden Galaxie geschickt. Regisseur Christopher Nolan (Inception) inszeniert die Unternehmung als melodramatische Reise in die Gefühlswelt. Bis 23.50, ProSieben

22.35 DOKUMENTATION

Universum History: Kampf der Königinnen – Mary Stuart vs. Elizabeth I. Andrea Osters Doku zeigt den Kampf der beiden Queens und bedient sich eines Kunstgriffs: Queen Elizabeth I – verkörpert von Schauspielerin Marie-Christine Friedrich – erzählt ihr intimes Wissen aus allen Lebensphasen ihrer Konkurrentin Mary Stuart. Bis 23.20, ORF 2

23.50 HITCHCOCK

Berüchtigt (Notorious, USA 1948, Alfred Hitchcock) Cary Grant und Ingrid Bergman, das klassische Hitchcock-Liebespaar; Claude Rains, ein verführerischer Bürgerböser; der Weinkeller, der Kuss; das Gift, der Verlust der Identität, Pflicht und Gefühl. Die "Geschichte": Die Tochter (Bergman) eines wegen Spionage für Nazideutschland verurteilten Amerikaners unterstützt den US-Geheimdienst (Grant) beim Geheimtun und in Liebesdingen. Bis 1.30, 3sat

0.20 MAGAZIN

Tracks East: Putins Russland – Welche Chancen hat die Opposition? Kann Russland sich von innen heraus verändern? Mascha Borzunova und der russische Schauspieler Jean-Michel Scherbak geben denen eine Stimme, die Putin mit aller Macht zum Schweigen bringen will: den Dissidenten, Oppositionellen und Künstlern inner- und außerhalb Russlands. Bis 0.55, Arte

1.00 HISTORIENDRAMA

Die Verführten (The Beguiled, USA 2017, Sofia Coppola)In den Wirren des Amerikanischen Bürgerkriegs bietet Nicole Kidman in einer entlegenen Mädchenschule ihren Schützlingen eine sichere Zuflucht. Als Colin Farrell als verwundeter Soldat der verfeindeten Armee ins Haus kommt, wird es ernst. Oscarpreisträgerin Sofia Coppola (Lost in Translation) erzählt den Stoff aus weiblicher Perspektive. Außerdem dabei: Elle Fanning und Kirsten Dunst. Bis 2.30, ORF 1