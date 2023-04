Jerry Springer bei einer Pressekonferenz im August 2006. Foto: AP /Terry Gilliam

Mehreren Medienberichten zufolge ist der ehemalige Talkshowmaster Jerry Springer mit 79 Jahren gestorben. Er wurde vor allem durch die US-Talkshow "The Jerry Springer Show" in den 1990er-Jahren bekannt, in der es auch immer wieder zu Prügeleien und Auseinandersetzungen zwischen den Gästen gekommen war.

Der "New York Times" zufolge soll Springer am Donnerstag in seinem Haus in Chicago gestorben sein. Das bestätigte eine Freundin der Familie in einem Statement. (red, 27.4.2023)