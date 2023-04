Die Advantage Sweet vor Istanbul (Archivbild). Foto: REUTERS/Yoruk Isik

Dubai – Das iranische Militär hat am Donnerstag den unter der Flagge der Marshall-Inseln fahrenden Öltanker Advantage Sweet gestoppt. Das Schiff war nach Armeeangaben zuvor im Golf von Oman mit einem iranischen Boot kollidiert, zwei Besatzungsmitglieder sollen vermisst werden, mehrere hätten Verletzungen erlitten.

Das Schiff war der auf Schiffsbeobachtungen spezialisierten Webseite "marininetraffic.com" zufolge auf dem Weg von Kuwait nach Houston, Texas.

Bereits in der Vergangenheit haben Irans Revolutionsgarden immer wieder Tanker im Golf von Oman oder dem Persischen Golf an der Südküste des Landes festgehalten. Die Zwischenfälle in den Gewässern lösten teils heftige politische Spannungen aus. Insbesondere die Straße von Hormus, eine etwa 55 Kilometer breite Meerenge zwischen dem Iran und Oman, gilt als eine der wichtigsten Schifffahrtsrouten für den weltweiten Ölexport. (red, APA, 27.4.2023)