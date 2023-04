In seinem Gastkommentar repliziert der Ökonom Kurt Bayer auf die Sozialdemokraten Christian Kern und Nikolaus Kowall, die in ihrem Gastbeitrag skizzierten, wie die europäische Industriepolitik gestaltet werden sollte.

Deutsche Autobauer haben einen Nachholbedarf im Elektrobereich. Auch Fachkräfte kann man nicht einfach in andere Industriebereiche versetzen. Foto: Getty Images

Es ist ja schön, dass sich "die Sozialdemokratie" durch zwei ihrer Proponenten endlich programmatisch gibt und mit Christian Kern und Nikolaus Kowall eine lang überfällige Diskussion anreißt. Aber so wie im STANDARD beschrieben reicht das bei weitem nicht, auch wenn die Ikonen Joseph Schumpeter und Mariana Mazzucato, "die Koryphäe zeitgenössischer Industriepolitik", als Referenzen herangezogen werden (siehe "Wie die Sozialdemokratie wirtschaften soll"). Woran hapert es also an den Ausführungen der beiden Vordenker?

Erstens verwechseln sie "Demokratie" mit "Staat", wenn sie von der notwendigen Zusammenarbeit zwischen Markt und Staat reden. Demokratie ist doch eine Staatsform, der Staat als Finanzier und Regulator jedoch eine Institution, die so oder so legitimiert und ausgestaltet werden kann. Bei ihren konkreteren Vorschlägen sprechen die beiden denn auch vom Staat und seiner Rolle, bei der Erklärung ihrer beiden "Axiome" plaudern sie jedoch von der "Demokratie, die auf europäischer und nationaler Ebene klare Vorgaben" macht: Wie soll das gehen? Wahrscheinlich meinen sie demokratisch verfasste Staaten.

Riesiger Nachholbedarf

Zweitens missverstehen sie den grundlegenden Charakter von Innovation, wenn sie schreiben, dass die hochqualifizierten europäischen Ingenieure, "ein gewachsenes Ökosystem", vollkommen flexibel einsetzbar seien: für Verbrennungsmotoren genauso wie für Elektroautos, für die Errichtung von Kohlekraftwerken genauso wie für Windparks. Dass Innovationen schrittweise vorangehen, dass es eine "Pfadabhängigkeit" von Technologien gibt, dass man Fachkräfte nicht von heute auf morgen von der Maschinenindustrie in die Chemieindustrie verschieben kann, sollte spätestens beim riesigen Nachholbedarf der deutschen Autobauer im Batterie- und Elektrobereich klar geworden sein, als diese weiterhin auf Dieseloptimierung setzten. Ein bisschen vom britischen WirtschaftswissenschafterChris Freeman hätte hier bessere Dienste geleistet als der alte Herrenreiter Schumpeter.

Und drittens: Moderne Industriepolitik darf nicht auf die "klassische Industrie", also die Herstellung von Gütern in größeren Unternehmen beschränkt werden, sondern muss einerseits die "industrienahen Dienstleistungen", also Finanzierung, Marketing, Rechts- und Wirtschaftsdienste, Ausbildung einschließen, aber andererseits auch den persönlichen Dienstleistungsbereich, vor allem Bildung, Pflege und Gesundheitsvorsorge, die alle einen gewaltigen Modernisierungsschub (Stichwort Digitalisierung) benötigen und wohl eine der von Mazzucato propagierten "Missionen" bilden sollten.

Mobilität, nicht Privatautos

Ja, viel Fortschritt und Nachhaltigkeit benötigt zur Umsetzung Industrieunternehmen, die künftigen Bedarfe entstehen jedoch eher im Dienstleistungsbereich: Wir benötigen Mobilitätsleistungen, nicht unbedingt Privatautos; wir benötigen Wärme, nicht unbedingt Kohleheizungen; wir benötigen Volksgesundheit, aber nicht unbedingt Spitäler; wir benötigen Pflegeleistungen, aber nicht immer und unbedingt Pflegeheime; wir benötigen Dekarbonisierung, aber nicht unbedingt Gaskraftwerke, und so weiter.

Richtig an den Vorschlägen von Kern und Kowall ist ihre Kritik an dem rückwärtsgewandten Konzept der Beibehaltung von Verbrennungsmotoren durch E-Fuels von Kanzler Karl Nehammer. Dennoch: Für eine grundlegende Neuausrichtung einer österreichischen Wirtschafts- und Industriepolitik trägt ihr Vorschlag eher zur Verwirrung bei. Aber nehmen wir es als Anfangspunkt einer hoffentlich endlich startenden öffentlichen Diskussion darüber, wie Österreichs Wirtschaft und Gesellschaft in Zukunft aussehen soll. So wie bisher darf es nicht weitergehen. (Kurt Bayer, 28.4.2023)