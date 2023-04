60 bis 70 Millionen Kompensation für Sparmaßnahmen, RSO, mehr Sportprogramm. Foto: APA/Eva Manhart

Wien – Die Republik Österreich gilt dem ORF künftig – zeitlich befristet – zusätzlich zu den 710 Millionen Euro zweistellige Millionenbeträge ab für Sparmaßnahmen, für das Radiosymphonieorchester (RSO), für mehr Sportprogramm und ORF Sport Plus, für Eigenproduktionen in Information und Kultur. Die "Kompensationen" gehen aus dem Entwurf zum ORF-Gesetz hervor, der am Donnerstag für die Begutachtung fertiggestellt wurde.

Die Republik kompensiert – zeitlich befristet – den Entfall des Vorsteuerabzugs, der bisher 60 bis 70 Millionen Euro pro Jahr betrug. Sie verzichtet auch auf die Umsatzsteuer auf den künftigen ORF-Beitrag, zudem läuft eine Sammelklage gegen die bisher eingehobene Mehrwertsteuer auf die GIS. Wenn der ORF die Bedingungen erfüllt, wird der entfallende Vorsteuerbetrag von 2024 bis 2026 laut Entwurf noch um zehn Millionen Euro jährlich erhöht – zu verwenden für RSO und ORF Sport Plus.

Der Entfall des Vorsteuerabzugs wird vom Bund kompensiert mit – im Gesetz nicht bezifferten – Subventionen für bestimmte Aufgaben. Der Gesetzesentwurf nennt die Fortführung des RSO bis Ende 2026 innerhalb der ORF-Organisation (Kosten bisher laut ORF-Kalkulation rund zehn Millionen Euro). Zudem auf der Liste: die Fortführung des Sportspartenkanals ORF Sport Plus als TV-Kanal bis 2026 (bisher jährlich ebenfalls rund zehn Millionen) und eine "schrittweise Steigerung des Ausmaßes an Sportsendungen" aus dem Bereich Breitensport wie auf ORF Sport Plus von 15 Sendestunden jährlich auf 75 Sendestunden jährlich bis Ende 2028.

Der ORF muss zudem für die Kompensation der entfallenden Vorsteuer "Strukturmaßnahmen zur mittelfristigen substanziellen Reduktion der Kostenbasis" setzen. Gefordert wird hier eine "nachhaltige Reduktion der operativen Personalkosten", von Sach-Gemeinkosten und eine "Steigerung der Produktionseffizienz durch innovative Produktionsmethoden". (fid, 27.4.2023)