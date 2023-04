Liebe Leserin, lieber Leser,

Verbot für Passwort-Sharing kostet Netflix bereits unzählige Nutzer

Montana ändert Tiktok-Verbot und will fast alle Internetservices kontrollieren

Abos laufen lassen oder regelmäßig kündigen?

Videos zeigen spektakulären Absturz einer brennenden russischen MiG-31

Ausfälle durch Wasserschaden und Brand in Rechenzentrum von Google

KI-generierte Fake-Bewertungen überfluten Amazon

Microsoft Edge leakt alle Webseiten, die Nutzer besuchen, an Bing

Cyber-Angriffe weisen eine höhere Professionalität auf

Meta steigert Umsatz und will sich nicht vom Metaverse abbringen lassen

Musk muss wegen Aussagen zum Tesla-Autopilot vor US-Gericht aussagen

Aus für Amazons Fitness-Tracker Halo

Brasilien sperrt Telegram im Rahmen von Ermittlungen gegen Neonazis

Schwache Chip-Nachfrage belastet Ergebnis von Samsung