Ein neuer Trailer zeigt erstmals Gameplay von "Armored Core 6: Fires of Rubicon". Das Spiel erscheint schon am 25. August

Die Games-Auguren sollten einmal mehr recht behalten: Am Donnerstagnachmittag hat From Software ein neues Spiel angekündigt – und es erscheint schon am 25. August.

Tagelang hielten sich hartnäckig Gerüchte, dass die Macher von "Dark Souls" und "Elden Ring" abseits von dessen DLC an einem neuen Projekt arbeiten. Außerdem solle der Reveal kurz bevor stehen, hieß es. Die Spekulationen erwiesen sich als richtig, und From Software präsentierte am Donnerstagnachmittag den ersten Trailer zu "Armored Core 6: Fires of Rubicon".

Die "Armored Core"-Reihe war vor allem in den frühen 2000er-Jahren eine zumindest in einer Nische beliebte Serie. In der Third-Person-Perspektive steuerte man Kampfmechs in diverse Scharmützel und musste diese schießend, springend und fliegend für sich entscheiden. Dieser Formel dürfte auch Teil sechs der Reihe treu bleiben. Der erste Trailer verspricht rasante Kämpfe in der Schulteransicht und jede Menge schwer gepanzerte Gegner, die mit Raketen, Granaten und Laserwaffen besiegt werden wollen.

Außerdem soll es möglich sein, den eigenen Mech individuell anzupassen. Typisch für From Software dürfte der Fokus auf packenden Bosskämpfen liegen.

Ein Konzernkrieg auf Rubicon

Die Story: Auf dem abgelegenen Planeten Rubicon 3 wurde die geheimnisvolle neue Substanz "Coral" entdeckt. Als Energiequelle sollte sie die technologischen und kommunikativen Fähigkeiten der Menschheit drastisch verbessern. Stattdessen löste sie eine Katastrophe aus, die den Planeten und die umliegenden Sterne mit Flammenstürmen geißelte und in ein brennendes Sternensystem verwandelte. Fast ein halbes Jahrhundert später wurde Coral auf dem durch die Katastrophe verseuchten Rubicon 3 wiederentdeckt. Nicht von der Erde stammende Konzerne und Widerstandsgruppen kämpfen um die Kontrolle über die Substanz. Die Spieler und Spielerinnen infiltrieren Rubicon als unabhängige Söldner und geraten in den Krieg der Konzerne und anderer Fraktionen um die Substanz.

Laut ersten Informationen dürfte das neue Werk von From Software nicht ausschließlich auf klassische Soulsborne-Tugenden setzen, aber durchaus auf dessen Stärken zurückgreifen. Der Fokus soll auf schnellerem Gameplay liegen.

"Armored Core 6: Fires of Rubicon" erscheint für Playstation 5, Playstation 4, Xbox Series X|S, Xbox One sowie PC via Steam. (red, 27.4.2023)