Washington – US-Präsident Joe Biden ist dafür kritisiert worden, scheinbar über die Fragen bei der Pressekonferenz mit Südkoreas Präsident Yoon Suk Yeol vorab informiert gewesen zu sein. Biden sei in der Vergangenheit bei Presseterminen mit detaillierten Notizen gesehen worden, bemerkte der konservative Nachrichtensender Fox News. Diesmal habe der Präsident es aber einen Schritt weiter getrieben, indem die Fragen von Journalisten bereits vorgeschrieben gewesen seien, unterstellte Fox.

Die Pressesprecherin des Weißen Hauses, Karine Jean-Pierre, stellte am Donnerstag jedoch klar, der Präsident bekomme die Fragen von Journalisten nicht im Vorhinein. Anlass zu den Spekulationen hatten Fotos von der Pressekonferenz mit Yoon bei dem Staatsbesuch am Mittwoch gegeben. Eises davon zeigt, wie Biden eine Notiz in der Hand hält, auf der das Bild der "Los Angeles Times"-Journalistin Courtney Subramanian und deren Name zu sehen ist. Darunter stehet eine Frage an den US-Präsidenten.

In den Unterlagen steht auch, wie man den Namen der Journalistin ausspricht. Foto: APA/AFP/BRENDAN SMIALOWSKI

Jean-Pierre sagte, es sei die Aufgabe der Presseabteilung des Weißen Hauses, den Präsidenten vor einer Pressekonferenz über mögliche Fragen ins Bild zu setzen. "Es ist unser Job, ein Gespür dafür zu bekommen, was Sie ihn fragen wollen, was die Nachrichten des Tages sind und an welchen Themen Sie Interesse haben", sagte Jean-Pierre an die anwesenden Journalisten bei der täglichen Pressekonferenz im Weißen Haus gerichtet.

Man wolle sicherstellen, dass die Informationen, die man herausgebe, für die Presse und die amerikanische Bevölkerung hilfreich seien. Die Frage, die Biden am Ende gestellt wurde, sei anders gewesen, als diejenige, die auf dem Merkblatt stand, so Jean-Pierre. (APA, 27.4.2023)