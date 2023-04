United lag zur Pause bereits 2:0 in Führung, musste sich aber mit einem Remis begnügen

Enttäuschung. Foto: EPA /HAMBURY

Manchester United hat im Kampf um Rang drei in der englischen Fußball-Premier-League einen kleinen Rückschlag erlitten. Die "Red Devils" kamen am Donnerstagabend ohne den auf der Bank sitzenden ÖFB-Teamspieler Marcel Sabitzer im Auswärtsspiel der 33. Runde bei Tottenham trotz 2:0-Vorsprungs über ein 2:2 nicht hinaus. Der Rückstand auf Newcastle United wuchs auf zwei Punkte an, da der Dritte seine Hausaufgaben mit einem klaren 4:1-Erfolg bei Everton positiv erledigte.

ManUnited hat allerdings mit 31 Partien eine weniger als der Konkurrent absolviert. Die Truppe von Coach Erik ten Hag legte mit einem schnellen Treffer von Jadon Sancho (7.) sowie dem 0:2 durch Marcus Rashford (44.) eine ideale erste Hälfte hin. Danach sicherten Pedro Porro (56.) und Heung-min Son (79.) den sechstplatzierten Spurs, die seit Montag vom 31-jährigen Interimstrainer Ryan Mason gecoacht werden, noch einen Punktgewinn. Ihnen fehlen weiter sechs Zähler auf Rang vier und damit die Champions-League-Startplätze, die Londoner haben aber zwei Spiele mehr als ManUnited absolviert. (APA, 27.4.2023)