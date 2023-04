Für Österreich setzte es im Test ein Debakel. Das Retourspiel findet am Samstag in Brünn statt

Es klingelt öfters. Foto: APA/EVA MANHART

Österreichs Eishockey-Nationalteam hat im ersten von zwei WM-Testspielen gegen Tschechien eine kräftige Niederlage kassiert. Die ÖEHV-Auswahl musste sich dem sechsfachen Weltmeister am Donnerstag in Wien mit 0:6 (0:3,0:3,0:0) geschlagen geben. Das Retourspiel steigt am Samstag (16.00 Uhr/live ORF Sport+) in Brünn. "Das Tempo und die Intensität waren wie erwartet höher als in den bisherigen Testspielen", sagte Teamchef Roger Bader.

Die Österreicher hielten in der ersten Viertelstunde sehr gut mit, danach setzte sich die Klasse der schon mit NHL-Spielern verstärkten Tschechen klar durch. Jan Kostalik (6.) und Martin Kaut (17.) trafen jeweils ins Kreuzeck zur 2:0-Führung, Vladimir Sobotka überwand Torhüter Bernhard Starkbaum ein drittes Mal (18.).

Unter Druck

Vor den Augen von Steve Yzerman, General Manager des NHL-Clubs Detroit Red Wings, und dessen Scouting-Direktor Kris Draper, die den jungen Verteidiger David Reinbacher beobachteten, spielten die Tschechen danach groß auf und setzten die Bader-Schützlinge im Mitteldrittel stetig unter Druck. Michael Spacek im Powerplay (26.), Roman Cervenka (32.) und nochmals Spacek (38.) sorgten für eine 6:0-Führung.

Auch ohne Gegentor im Schlussdrittel mussten die Österreicher schließlich die höchste Niederlage seit vier Jahren einstecken. "Wir wollen den nächsten Schritt machen und dazu werden wir jetzt gezwungen", betonte Bader.

Im rot-weiß-roten Team fehlte Peter Schneider. Der Salzburg-Stürmer, im Vorjahr bei der WM Österreichs bester Scorer, hat sich einen Mittelhandknochenbruch zugezogen, hofft aber, für die WM fit zu werden. (APA, 27.4.2023)

Länderspiel-Ergebnis:

Österreich – Tschechien 0:6 (0:3,0:3,0:0).

Wien, 3.500.

Tore: Kostalek (6.), Kaut (17.), Sobotka (18.), Spacek (26./PP, 38.), Cervenka (32.). Strafminuten: 10 bzw. 10.