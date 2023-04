Pako fährt die Rolltreppe rauf und legt seinen Gehstock auf die Brüstung neben die Zeitung seines Freundes "FF". Von hier oben hat man einen guten Blick auf das Geschehen im Einkaufszentrum. "Ich bin ein Mensch, der beobachtet", sagt Pako. Er hat eine Igelfrisur und über dem weißen Poloshirt eine helle Jacke mit lila-türkisem Kragen. Seine Lesebrille hat er in den Kragen gesteckt. Sein Freund FF trägt ein Barett über dem weißen Pferdeschwanz und einen Ziegenbart. Seine Weste sieht aus wie die eines Anglers. Fast jeden Tag treffen sich die beiden Freunde hier im Einkaufszentrum Sandleiten im 16. Bezirk. "Wir tauschen uns aus, trinken Kaffee", sagt FF.

Pako und "FF" kommen fast jeden Tag ins EKZ Sandleiten. Foto: Redl

Das machen auch die Stammgäste im Café Testa Rossa nebenan, wo um 9.54 Uhr an einem Mittwoch schon das erste Bier durch den Zapfhahn rinnt. Die meisten, die hierherkommen, sind regelmäßig da. "Jeden Tag die gleichen Leute, manche kommen zwei- oder dreimal täglich", erzählt die Kellnerin. Sie kennt fast alle persönlich. Die meisten Stammgäste wohnen in den Gemeindebauten hinter dem Einkaufszentrum. Auch ein Paar in farblich abgestimmten Outfits – heute zufällig, wie sie betonen – kommt regelmäßig vorbei, "weil der Kaffee so gut ist", sagt die Frau. Man liest Zeitung, trifft viele bekannte Gesichter.

Auch sie sind Stammgäste im Testa Rossa, "weil der Kaffee so gut ist". Foto: Redl

Das Café liegt ebenfalls im ersten Stock, wer ganz vorn an der Brüstung sitzt, hat einen perfekten Blick auf den Kassenbereich des darunterliegenden Interspars. Den Gästen gefällt dieser Aussichtssitz. "Erste Reihe fußfrei", sagt eine Frau und lacht. Im Hintergrund wird gehämmert, denn aktuell wird das Einkaufszentrum modernisiert. Im Herbst sollen die Arbeiten abgeschlossen sein.

Suburbane Zentren

Das Einkaufszentrum Sandleiten ist eines von 17 kleinen Einkaufszentren in Wien, mit einer Größe zwischen 4400 und 11.000 Quadratmetern vermietbarer Fläche. "Die Bedeutung dieser kleinen Zentren ist extrem hoch", sagt Hannes Lindner vom Beratungsunternehmen Standort+Markt. Orte wie dieser ermöglichen die sogenannte 15-Minuten-Stadt, die auch die Wiener Stadtplanung verfolgt. Dabei sollen alle Stadtbewohnerinnen und -bewohner die Bedürfnisse des täglichen Bedarfs innerhalb weniger Minuten zu Fuß oder mit dem Rad befriedigen können. Ohne diese suburbanen Einkaufspunkte gehe das nicht, sagt Lindner.

Wer oben im Café sitzt, hat einen guten Blick auf den Interspar-Kassenbereich. Foto: Redl

Kleinere Zentren seien deshalb auch besser durch die Pandemie gekommen. Der Vorteil in Sandleiten: Hier kann laut Lindner nicht nur der Einkauf für den täglichen Bedarf, sondern auch der Wocheneinkauf getätigt werden. Der Experte schätzt das Einzugsgebiet auf rund 40.000 bis 50.000 Menschen. Es ist eine Art lokales Zentrum. Vor allem auch deshalb, weil es in der Umgebung wenig Alternativen gibt. Lindner spricht von einer "eigenen Enklave". Auch bei Spar sieht man sich als "fester Bestandteil der Nachbarschaft", sagt Interspar-Österreich-Geschäftsführer Johannes Holzleitner – die vielen Stammkunden würden das bestätigen.

Laut Lindner ist der große Supermarkt tatsächlich der Hauptbesuchsgrund für die meisten, daneben gebe es noch ein paar Fixstarter, die Interspar meist mitbringt: dm, Bekleidungsdiskonter wie Kik, Schlüsseldienst, Post und Friseur. "Alles, was darüber hinausgeht, unterliegt meist einer hohen Fluktuation", sagt Lindner und zeigt anhand des Beispiels in Sandleiten, was für viele kleinere Zentren in ähnlicher Lage gilt.

Der Interspar ist der Hauptbesuchsgrund für die meisten Kundinnen und Kunden. Foto: Redl

Tatsächlich gibt es auch hier im 16. einen regen Wechsel. Das zeigt sich nicht zuletzt an der südlichen Fassade des Einkaufszentrums, an der noch diverse Schilder früherer Geschäfte hängen, die es längst nicht mehr gibt. Zuletzt hat auch die Buchhandlung Bookpoint, die ihre Stammfiliale in der Kalvarienberggasse im 17. Bezirk hat und vor einigen Jahren bereits in dem Einkaufszentrum vertreten war, erneut eine Außenstelle im EKZ Sandleiten versucht, ohne Erfolg. "Der Umsatz war katastrophal schlecht", sagt ein Mitarbeiter. Mit ein Grund: Wer sich hier einmietet, muss sich an den Interspar-Öffnungszeiten orientieren.

Typische Klientel

Das gilt übrigens auch für die Gastronomie: Laut Lindner ist dies oft ein Grund, warum sich vor allem herkömmliche Restaurants kaum in diesen Zentren ansiedeln wollen. Sie müssten dann zusperren, wenn das eigentliche Geschäft erst losgehen würde, nämlich abends. Cafés wie das Testa Rossa im EKZ Sandleiten oder Bäckereiketten mit angeschlossenem Kaffeehaus seien hier eher geeignet.

Aktuell wird bei teilweise laufendem Betrieb renoviert, im Herbst findet die Neueröffnung statt. Foto: Redl

Nun erhält das EKZ Sandleiten in zwei Bauabschnitten ein völlig neues Erscheinungsbild. Im Jahr 1999 hat der Interspar am Standort erstmals eröffnet, damals wurde er als Pampam-Markt von Julius Meinl übernommen. Fast so lange ist Frau Elena schon mit dabei. Sie verkauft neben dem Haupteingang die Straßenzeitung Augustin, seit 18 Jahren, wie sie erzählt. Sie stammt aus Georgien, die Mitarbeiterinnen und Kunden des Einkaufszentrums mögen sie sehr. Einst hat ihr der Marktleiter persönlich einen Hocker geschenkt, damit sie nicht den ganzen Tag stehen muss, erzählt sie stolz. Elena kommt jeden Tag, auch sie hat "viele nette und kluge Stammkunden", wie sie sagt.

Gewackelt, aber gehalten

Nicht in allen kleinen Zentren ist die Frequenz so hoch wie in Sandleiten. In der Vergangenheit mussten in Wien immer wieder einige schließen. Vor allem jene auf bereits belebten Einkaufsstraßen haben es schwer, weiß Lindner. Hier sei die Konkurrenz in der Umgebung oft zu groß. "Andere haben nur gewackelt, sich aber wieder gefangen. Was hilft, ist der stetige Bevölkerungszuwachs", sagt der Experte. So habe etwa das EKZ Galleria auf der Landstraßer Hauptstraße immer wieder mit Leerstand zu kämpfen.

Das Zentrum ES Einkaufsspitz in Floridsdorf hat 2013 zugemacht. "Dort ist der Wurm drin. Notwendige Investitionen fehlen, vieles scheint in den 80ern stecken geblieben zu sein", sagt Lindner. Auch auf der Mariahilfer Straße mussten kleinere Zentren wie das Generali Center oder La Stafa in der Vergangenheit zusperren. Für das von der Signa geplante Lamarr prognostiziert Lindner dennoch Erfolge: Aufgrund der Größe des Projekts dürfte es hier gelingen, die notwendige eigenständige Frequenz zu schaffen.

Mittagsmenüs im Interspar-Restaurant gibt es ab 10.30 Uhr. Foto: Redl

Zurück in Sandleiten. Seit 10.30 Uhr liegt ein Bratengeruch in der Luft, denn ab dann gibt es Mittagessen im Interspar-Restaurant. Einige haben um elf Uhr schon eine deftige Hauptspeise vor sich stehen. Doch auch am Nachmittag ist der Andrang groß. Ab 16 Uhr, wenn die sogenannte Happy Hour startet, gibt es viele Gerichte zu einem wesentlich günstigeren Preis. Nicht selten scharren hier die Menschen kurz vor 16 Uhr schon in den Startlöchern, um sich ihr Abendessen für daheim einpacken zu lassen oder es bei einem Bier gleich vor Ort zu verspeisen – natürlich mit Blick auf das Geschehen drumherum.(Bernadette Redl, 29.4.2023)