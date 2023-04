Barack Obama in Working: What We Do All Day" auf Netflix. Foto: Netflix

Los Gatos – Der frühere US-Präsident Barack Obama taucht in einer neuen Dokuserie in die Arbeitswelt in den USA ein. Der Streamingriese Netflix veröffentlichte am Donnerstag einen Trailer für die Serie "Working: What We Do All Day" (auf Deutsch etwa: Arbeiten: Was wir den ganzen Tag tun), in der Obama Menschen in ihrem Arbeitsalltag begleitet.

Der 61-jährige US-Demokrat und Präsident der Jahre 2009 bis 2017 befasst sich dabei mit Fragen wie gerechter Bezahlung, dem Sinn von Arbeit und den Auswirkungen von Künstlicher Intelligenz auf die Arbeitswelt. "In dieser Serie spreche ich mit amerikanischen Arbeitern in verschiedenen Branchen – vom Gastgewerbe über Technologie bis hin zur häuslichen Pflege – um ihre Jobs und Hoffnungen für die Zukunft zu verstehen", schreibt Obama im Kurzbotschaftendienst Twitter.

Netflix

Die Serie, die von einem Buch des US-Journalisten Studs Terkel über die US-Arbeitswelt aus dem Jahr 1974 inspiriert ist, wird vom 17. Mai an ausgestrahlt. Produziert wurde sie unter anderem von der 2018 von Obama und seiner Ehefrau Michelle gegründeten Produktionsfirma Higher Ground.

Die Obamas waren bereits an dem Dokumentarfilm "American Factory" beteiligt, der 2020 mit einem Oscar ausgezeichnet wurde. Higher Ground will nach eigenen Angaben Geschichten erzählen, die "unterhalten, informieren und inspirieren" und in denen "neue und vielfältige Stimmen" zu Wort kommen. (APA, 28.4.2023)