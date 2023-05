Musiker und Kabarettist Robert Blöchl vom Duo "BlöZinger" baut mit seiner Frau Ursula Bleyer ein altes Einfamilienhaus in Sieghartskirchen um. Nach miesen Erfahrungen mit Baufirmen wird nun tatsächlich vieles selbst gemacht.

"Im Obergeschoß fehlt noch der Estrich. Hier unten haben wir auch mehr als ein Jahr darauf gewartet, und die Firma hat dann gleich einen Wasserschaden verursacht. Es war generell stressig mit der Baufirma, wir haben uns nicht in Freundschaft getrennt, wenn ich das so sagen darf; ewig auf alles warten müssen, am Schluss zu viel bezahlt.

Traumhaus in the making: Robert Blöchl und Ursula Bleyer mit Sohn Elio und Hund Sam an ihrem Esstisch. Foto: Lisi Specht

Vor ein paar Monaten haben meine Frau Ursula und ich deshalb angefangen, alles selber zu machen. Im Februar wurden Böden verlegt, die Decke wurde von mir selbst viermal gespachtelt, ich hab gedacht, ich sterbe. Vier Jahre Technisches Werken in der Schule haben mich nicht für jeden Handgriff vorbereitet. Generell macht es aber Spaß, man wird immer besser und lernt auch recht rasch, mit der eigenen Zeit und Energie hauszuhalten.

Das Haus wurde in den 1950er-Jahren gebaut und in den 1960er-Jahren erweitert. 2017 hätte es versteigert werden sollen, wir haben das gehört, ein Angebot gemacht und eigentlich nicht damit gerechnet, dass wir es kriegen werden, aber die Besitzer haben sofort Ja gesagt. Und damit fing der Stress erst an.

Sam hat sein Reich unter der Treppe. Fotos: Lisi Specht

Im Erdgeschoß waren wirklich überall Wände, ich glaube; es gab neun Räume alleine hier unten. Wir haben viele Wände entfernt und geschaut, dass es hell wird. Wo jetzt die Küche ist, war vorher das Bad. Im Vorraum haben wir die tragende Wand durchbrochen und als Unterzug eine alte Eisenbahnschiene eingebaut.

Wir haben auch deshalb hier in Sieghartskirchen gekauft, weil wir dachten, in Wien finden wir eh nichts Leistbares mehr. Dort lebten wir elf Jahre lang im fünften Bezirk in Mietwohnungen, zuletzt, als wir das Haus schon hatten, noch ein Jahr lang in Hietzing in der Wohnung einer Freundin. Das Hin- und Herfahren war aber recht anstrengend, deshalb haben wir geschaut, dass wir so früh wie möglich einziehen können. Dafür war natürlich eine Heizung nötig. Wir haben von Gas auf Luftwärmepumpe mit Fußbodenheizung umgestellt, kombiniert mit Photovoltaik.

Die Fliesen stammen aus Berlin, das Holzgestell für die Töpfe von einem Flohmarkt "irgendwo in Deutschland". Fotos: Lisi Specht

Die Fliesen in Bad und Küche sind aus Berlin, die haben wir entdeckt, als wir Freunde besuchten. Mit 800 Kilo Fliesen im Auto ging es zurück, dabei ist uns eine Feder gebrochen, wahrscheinlich in Tschechien. Egal, die Fliesen haben uns so gut gefallen. Generell sind ganz viele Dinge zusammengesammelt. Das Gestell für die Töpfe in der Küche ist von einem Flohmarkt irgendwo in Deutschland.

Das Haus ist nicht unterkellert, wir haben aber hinten im Garten noch ein Nebengebäude. Das ist nur derzeit vollgeräumt mit den Sachen vom ersten Stock. Wir verschieben gerade alles von A nach B, dann von B nach C und wieder zurück nach A. Bissl mühsam.

Das Nebengebäude ist teils auch Probebühne, hauptsächlich aber Büro, Lager und Werkstatt. Den alten Apothekerschrank, der jetzt in der Küche steht, habe ich dort leicht abgeschliffen, die Griffe angemalt und dann so ausgeschnitten, dass das Backrohr hineinpasst. In der Küche wollten wir außerdem eine gegossene Beton-Arbeitsplatte machen. Da haben wir uns dann aber doch nicht drübergetraut, dass wir das genau so hinkriegen, wie wir es haben wollten. Jetzt haben wir einfach mal eine normale Arbeitsplatte genommen. Aber da gibt’s ja auch so viele verschiedene! Generell ist das Sich-Entscheiden für Materialien oder Farben eine der größten Herausforderungen beim Bauen.

Den alten Apothekerschrank hat Robert Blöchl selbst abgeschliffen und umgestaltet. Fotos: Lisi Specht

Mein Bühnenkollege Roland hatte mir überhaupt zu einer Nirosta-Küche geraten, der ist gelernter Koch und hat gesagt, das wäre das Beste. Ich hab ihm gesagt, liabe Idee, aber sicher kein Nirosta, ich will hier ja keinen Industrieküchencharme!

Wie es hier weitergehen wird? Im Herbst kommt Kind Nummer zwei, wäre super, wenn wir bis dahin alles fertig haben. Im Sommer wird hoffentlich viel passieren, da habe ich sowieso spielfrei und werde öfters mal liebe Freunde aus dem Innviertel zu mir einladen, richtige Handwerker, denen ich auch schon beim Hausbau geholfen habe." (PROTOKOLL: Martin Putschögl, 2.5.2023)