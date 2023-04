Lange Warten mussten manche Fahrgäste Freitagvormittag auch am Wiener Hauptbahnhof. Foto: Christian Fischer

Wien – Zwei technische Defekte – ein Weichenbruch am Praterstern und ein Kabelschaden am Rennweg – haben Freitagfrüh in Wien für Probleme auf der S-Bahn-Stammstrecke zwischen Floridsdorf und Meidling gesorgt, bestätigten die ÖBB einen Online-Bericht von "heute". Die Reparaturarbeiten liefen seit 3 Uhr und sollten nach einer Einschätzung der Verantwortlichen bis etwa 9 Uhr abgeschlossen sein.

Über den Schaden informierten die Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) auch auf ihrer Website. Neben Ausfällen komme es auch zu Verspätungen von bis zu 20 Minuten. ÖBB-Tickets können auch bei den Wiener Linien eingelöst werden.

Züge werden umgeleitet

Rex-Züge von oder nach Bernhardsthal werden zwischen Wien Meidling und Deutsch Wagram über den Wiener Hauptbahnhof und Wien Stadlau umgeleitet, die Halte zwischen Wien Meidling und Deutsch Wagram entfallen, außerdem hält der Zug zusätzlich am Wiener Hauptbahnhof, Wien Simmering und Wien Stadlau.

Rex-Züge von respektive nach Retz werden zwischen Wien Meidling und Wien Jedlersdorf über Wien Hauptbahnhof und Wien Stadlau umgeleitet. Die Halte zwischen Wien Meidling und Wien Jedlerdorf entfallen. Der Zug hält ebenfalls am Hauptbahnhof, in Simmering, Stadlau und Wien Leopoldau. (red, 28.4.2023)