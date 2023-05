Neue Küche, Wände versetzen oder nur das Nötigste – was sind Sie bereit in einer Mietwohnung zu verändern?

Dass Eigentum für viele Menschen keine Option mehr ist, zeigt sich immer mehr und wurde auch vergangene Woche im Immo-Mitreden "Wann wussten Sie, dass sich Eigentum nicht ausgehen wird?" ausführlich diskutiert. Demnach bleibt für viele Menschen nur Miete als Option – wobei auch hier die Kosten enorm angestiegen sind.

43 Prozent der österreichischen Hauptwohnsitzwohnungen werden in Mietverhältnissen (Gemeinde-, Genossenschafts-, sonstigen Hauptmietwohnungen oder Untermiete) bewohnt. Wobei es hier auch erhebliche Unterschiede zwischen den Bundesländern gibt. So leben in Wien 77 Prozent der Hauptwohnsitze zur Miete, während das Burgenland mit 21 Prozent den österreichweit geringsten Anteil an Miethaushalten aufweist. Gründe, warum Menschen Eigentum anstreben, sind unter anderem, weil sie ihr Haus oder ihre Wohnung nach ihren Vorstellungen planen und gestalten können.

Mietwohnung renovieren: Zahlt sich das aus?

Das geht zu einem gewissen Grad aber auch in Mietwohnungen. Das zeigten Kochbuchautorin Katharina Seiser und Opernsänger Horst Lamnek im Wohngespräch. Sie haben ihre Mietwohnung nach ihren persönlichen Wünschen renoviert. "Vor fünf Jahren haben wir dann festgestellt, dass wir uns wohl nie Eigentum werden leisten können. Dann haben wir entschieden, dass wir einen Kredit aufnehmen, um die Mietwohnung zu renovieren. Wir haben das Glück, einen unbefristeten Mietvertrag zu haben, und die Miete ist okay", berichten die beiden.

Es sind auch nicht alle Umbauarbeiten in einer Mietwohnung erlaubt. Handelt es sich um unwesentliche Änderungen, braucht es dafür keine Genehmigung von Vermieter oder Vermieterin. Es kann aber verlangt werden, dass beim Auszug einzelne Umbauten wieder zurückgebaut werden. Will man wesentliche Änderungen in der Mietwohnung vornehmen, hängt es auch davon ab, ob die Wohnung dem Mietrechtsgesetz (MRG) voll, teilweise oder nicht unterliegt.

Neben all den rechtlichen Fragen stellen sich Mieterinnen und Mieter natürlich auch die Frage, wie viel man überhaupt bereit ist, in eine Mietwohnung zu investieren, vor allem, wenn man womöglich auch noch einen befristeten Mietvertrag hat.

Was haben Sie in Ihre Mietwohnung schon investiert?

