Bryce Young ist die Nummer 1.

Kansas City (Missouri) – Quarterback Bryce Young ist im Draft der National Football League (NFL) wie erwartet an erster Stelle gewählt worden. Der bisher im College von Alabama agierenden Spielmacher wurde bei der Talente-Auswahl am Donnerstag (Ortszeit) in Kansas City von den Carolina Panthers ausgewählt.

Der 21-jährige Young war einer von drei Quarterbacks, die an den ersten vier Positionen ausgewählt wurden. Die Houston Texans sicherten sich C.J. Stroud an zweiter Stelle, an Position vier ging Anthony Richardson zu den Indianapolis Colts mit dem österreichischen Offensive Tackle Bernhard Raimann.

Die 32 Teams der NFL dürfen im Draft die größten Talente auswählen. Die schlechtesten Mannschaften der vergangenen Saison sind zuerst dran. Die Runden zwei und drei des Drafts finden am Freitag (Ortszeit) statt, die Runden vier bis sieben am Samstag. Österreicher ist keiner dabei. (APA, 28.4.2023)