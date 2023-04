Aufnahme aus Khartum vom 26. April. Foto: REUTERS / EL TAYEB SIDDIG

Khartum – Die Kämpfe zwischen den Konfliktparteien im Sudan sind trotz einer vereinbarten Feuerpause nach kurzer Zeit wieder aufgeflammt. Augenzeugen berichteten am Donnerstag, in der sudanesischen Hauptstadt Khartum und in den nahe gelegenen Städten Omdurman und Bahri seien Luftangriffe und Flakbeschuss zu hören. Am Freitag wurde auch ein türkisches Transportflugzeug des Typs C-130 bei einem Evakuierungsflug mit leichten Waffen beschossen.

Wie das türkische Verteidigungsministerium auf Twitter mitteilte, war die Maschine auf dem Weg zum Militärflughafen Wadi Seyidna im Norden der Hauptstadt Khartum, um türkische Staatsbürger zu evakuieren. Das Flugzeug sei trotz des Beschusses sicher gelandet. Es gebe keine Verletzten, das Flugzeug werde auf Schäden hin überprüft. Zuvor hatten die sudanesischen Streitkräfte den rivalisierenden Paramilitärs der Rapid Support Forces (RSF) vorgeworfen, das Flugzeug beim Landeanflug beschossen zu haben. Die RSF wiesen den Vorwurf als Lüge zurück. Wer für den Beschuss verantwortlich ist, ließ sich zunächst nicht unabhängig prüfen. Zuvor war auch von Angaben der Armee berichtet worden, wonach ein Crew-Mitglied verletzt worden sein soll.

Verlängerung der Feuerpause

Die Armee und die paramilitärische Gruppe Rapid Support Forces (RSF) hatten am Donnerstag eine Verlängerung der Feuerpause um 72 Stunden ab Mitternacht angekündigt. Die Waffenruhe war von den USA und Saudi-Arabien vermittelt worden.



Die Kämpfe im Sudan waren am 15. April ausgebrochen. Seitdem wurden mindestens 512 Menschen getötet, fast 4200 verwundet und Krankenhäuser zerstört. Die Verteilung von Lebensmitteln ist eingeschränkt. Auslöser der Kämpfe war laut Beobachtern ein Streit über Details der Eingliederung der RSF in das Militär als Teil des Übergangs zu einer zivilen Regierung im Sudan. Das Militär hatte im Oktober 2021 geputscht und regiert seitdem das Land, das zu den ärmsten der Erde gehört. Millionen Menschen sind auf humanitäre Hilfe angewiesen. (Reuters, APA, red, 28.4.2023)