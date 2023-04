Foto: APA/BARBARA GINDL

Der Salzburger Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) möchte wieder eine unorthodoxe Koalition bilden, mit der niemand gerechnet hätte: Am Donnerstag hat er eine Dreierkoalition aus ÖVP, SPÖ und FPÖ vorgeschlagen, die bereits am Abend geplatzt zu sein schien, nachdem die die SPÖ diese Variante ausschlug. Am Freitag versammelte sich das Parteipräsidium der ÖVP in der Parteizentrale in der Merianstraße zur Beratung. Haslauer möchte der SPÖ noch bis Dienstag Bedenkzeit geben, ihre reflexartige Entscheidung zu überdenken.

Die Salzburger hätten eine "Sehnsucht nach Zusammenarbeit", deshalb habe Haslauer die Dreiervariante vorgeschlagen. Zudem hätte sich bei den Sondierungsgesprächen gezeigt, dass es keine unüberbrückbaren Unterschiede zwischen den drei stimmenstärksten Parteien gebe. Deshalb wolle der Landeshauptmann eine breite "Allianz für Salzburg", wie er es nennt. "Die SPÖ hat am Donnerstag reflexartig abgesagt. Ich möchte ihnen die Chance geben bis Dienstag noch einmal darüber nachzudenken", sagte Haslauer nach dem Parteipräsidium, das nur eine halbe Stunde gedauert hat.

Währenddessen lud die SPÖ für den Vormittag zu einer Pressekonferenz in den Landtagsklub. In der SPÖ war am Donnerstag bereits schnell klar, dass man sich nicht auf eine Dreiervariante einlassen möchte. Für einen Posten wolle man nicht zum Feigenblatt einer schwarz-blauen Regierung werden, hieß es aus der Partei.

Solide Mehrheit für Schwarz-Blau

Eine Koalition von ÖVP und FPÖ würde mit 22 der insgesamt 36 Landtagsmandate über eine solide Mehrheit verfügen. Auf diese Variante drängen vor allem die schwarzen Bürgermeister auf dem Land. Dagegen sprach aber eigentlich, dass die ÖVP einen Regierungssitz hergeben müsste.

Schwarz-Rot ginge sich in Salzburg ebenfalls als Zweierkoalition aus, mit 19 Mandaten wäre diese aber nur knapp abgesichert. In dieser Konstellation könnte die Volkspartei fünf Regierungssitze behalten und der SPÖ nur zwei anbieten. (Stefane Ruep, 28.04.2023)