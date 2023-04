Der 32-jährige Musiker muss sich gegen Copyright-Verletzungen verteidigen. Foto: AP / Bebeto Matthews

New York – Ed Sheeran hat am Donnerstag im Gerichtsaal zur Gitarre gegriffen und seinen Song "Thinking Out Loud" gespielt. Mit dem Minikonzert vor den Geschworenen wollte der britische Musiker seine Unschuld beweisen. In dem laufenden Plagiatsprozess in New York wird ihm vorgeworfen, dass er Teile seines Hits von dem Soulklassiker "Let's Get It On" aus dem Jahr 1973 abgeschrieben habe. Kläger sind die Erben des Musikers und Produzenten Ed Townsend, der das Lied gemeinsam mit Marvin Gaye geschrieben hatte.

Am Donnerstag sagte der 32-Jährige – der im Vorfeld alle Vorwürfe zurückgewiesen hatte – laut Medienberichten knapp eine Stunde lang vor Gericht aus. Dabei schilderte er seine Methode, Musik zu produzieren, und speziell die Entstehung des in der Kritik stehenden Songs. Diesen habe er, wie die "New York Times" berichtet, 2014 gemeinsam mit seiner Freundin und Kollegin Amy Wadge in einer zweitägigen Songwriting-Session in seinem Haus in Südengland geschrieben.

Mit dem Minikonzert vor der Jury wollte der britische Musiker seine Unschuld beweisen. Foto: AP / John Minchillo

Neues Album steht an

Zu einem Video, das ihn auf der Bühne beim dauernden Wechsel zwischen "Thinking Out Loud" und "Let's Get It On" zeigt, sagte der Musiker bei den Verhandlungen, dass es sich dabei um nichts Ungewöhnliches handle. Das sei "ganz einfach" bei Songs in derselben Tonart. Der bereits mehrfach verschobene Prozess hatte am Montag mit der Auswahl der Jury begonnen. Der Musiker wurde in den vergangenen Jahren immer wieder mit Vorwürfen der Copyright-Verletzung konfrontiert.

Ed Sheeran zählt zu den bekanntesten Popstars der Welt. Als die Ballade "Thinking Out Loud" 2014 veröffentlicht wurde, erreichte sie den zweiten Platz der US-Charts Billboard Hot 100. 2016 gewann das Lied den Grammy als bester Song des Jahres. Nächste Woche soll das neue Studioalbum von Ed Sheeran erscheinen. (red, 28.4.2023)