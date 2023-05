Auf Sonnenschein folgt Regen: Immer wieder gibt es an der Börse Phasen, in denen Aktien, Branchen, ganze Märkte oder auch Währungen in die Tiefe stürzen. Dann schlägt die Stunde der Short-Seller. Denn sie verdienen dann Geld, wenn die Kurse fallen. Dafür nehmen sie aber auch extrem hohe Risiken in Kauf. Welche das sind und worauf private Anlegerinnen und Anleger ganz genau achten sollten, wenn sie sich in die Welt des Short-Selling wagen, erklärt in der aktuellen Folge von "Lohnt sich das?" Joseph Waldstein, Geschäftsführer des Wiener Unternehmens smn Investment Services. (red, 2.5.2023)

