Schauspieler und Regisseur Til Schweiger in seinem Film "Manta Manta – Zwoter Teil". Foto: Constantin Film Verleih / Bernd Spauke

Dem deutschen Schauspieler und Regisseur Til Schweiger werden mutmaßliche Schikanen, starker Alkoholkonsum und Gewaltausbrüche am Filmset zum Dreh von "Manta Manta – Zwoter Teil" vorgeworfen. Das berichtet das deutsche Nachrichtenmagazin "Der Spiegel" am Freitag, das mit über 50 Personen aus dem Filmbereich und dem Umfeld Schweigers gesprochen hat. Laut den Recherchen reichen manche der Vorwürfe, die zahlreiche Mitarbeiter erheben, mehr als zehn Jahre zurück.

In dem Artikel schildern Mitarbeiter, die 2022 beim Dreh von "Manta Manta – Zwoter Teil" dabei waren, dass Schweiger am Set oft schon morgens Alkohol getrunken habe und manchmal stark alkoholisiert und aggressiv gewesen sei. Eine Situation beschreiben Crewmitglieder in dem Artikel als "Schock", als Schweiger einem Mitarbeiter ins Gesicht geschlagen haben soll. Der Angestellte habe dem stark alkoholisierten Regisseur, so die Aussagen, den Zugang zu einem Drehort verwehrt und ihm klarmachen wollen, dass er so nicht arbeiten könne.

Wie mehrere Crewmitglieder berichten, sei es beim Filmdreh zu "Manta Manta 2" normal gewesen, dass Schweiger angetrunken herumgeschrien und Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen beschimpft und schikaniert habe. Gewalt habe es bis zu dem Vorfall jedoch keine gegeben.

Wutausbrüche und Klima der Angst



Die Recherchen des "Spiegel" legen außerdem offen, dass sich an den Sets von Schweiger-Filmen überlange Arbeitszeiten, Unfälle sowie psychisch und körperlich an ihre Grenzen gebrachte Mitarbeiter zuletzt gehäuft hätten. Vielfach wird von einem "Klima der Angst" und "Wutausbrüchen" berichtet. Wenn dem Regisseur etwas nicht gefallen habe, berichten einige Mitarbeiter, sei er "ständig ausgerastet" und habe Mitarbeiter angeschrien und niedergemacht. Zeugen zufolge waren Beschimpfungen wie "Wichser", "Fotze" oder "Verpiss dich" am Set normal.

Eine mutmaßlich Betroffene, die 2021 bei einem Schweiger-Dreh mitarbeitete und anonym bleiben möchte, erzählt von verbalen Drangsalierungen seitens des Regisseurs, die zu Angstzuständen und einem Krankenhausaufenthalt geführt hätten. Eine junge Komparsin sei bei "Manta Manta 2" zu einer Szene, die sie mit BH hätte drehen sollen, gegen ihren Willen mit nacktem Oberkörper gedrängt worden, heißt es weiter. Für viele Mitarbeiter sei das der Auslöser gewesen, mit dem "Spiegel" zu sprechen.

Der 59-jährige Regisseur wird von Mitarbeitern als "Imperator" bezeichnet, der Menschen am Set wie "Untertanen" behandle, wie ein ehemaliger Vertrauter berichtet. Eine Schauspielerin, die nach eigenen Angaben bereits öfter mit Schweiger gedreht hat, wird so zitiert: "Im Grundgesetz heißt es, die Würde des Menschen ist unantastbar. Nicht an den Sets von Til Schweiger."



Warum niemand Anzeige erstattet

Schweiger gilt als einer der größten deutschen Film- und Fernsehstars. Der im März angelaufene "Manta Manta 2" ist einer der erfolgreichste Filmstarts des Jahres. Da der Schauspieler, der bei vielen seiner Filme auch Regie führt, große Macht hat, möchten viele der mutmaßlich Betroffenen nicht öffentlich über die Vorwürfe sprechen beziehungsweise Anzeige erstatten. Viele hätten Angst, dass sich eine Stellungnahme negativ auf ihre Karriere auswirken könnte, heißt es. Jene Mitarbeiter, die bereit waren, mit dem "Spiegel" über Schweigers Verhalten zu sprechen, wollten lieber anonym bleiben. "Wenn wir nicht reden, dann ändert sich auch nichts", wird ein ehemaliger Mitarbeiter zitiert.

Auch Unfälle und überlange Dreharbeiten soll es beim Dreh von "Manta Manta 2" gegeben haben, berichtet der "Spiegel". Constantin Film weist viele der Vorwürfe zurück und verweist bezüglich nicht eingehaltener Ruhezeit auf eine lückenlose Dokumentation. Offizielle Beschwerden der Angestellten gab es offenbar keine, und Sicherheitsmaßnahmen hätten höchste Priorität, heißt es in einer Stellungnahme. "Diskriminierung oder jegliche Art von Machtmissbrauch" würden nicht geduldet, "Fehlverhalten" habe "Konsequenzen".

Der beschuldigte Til Schweiger lässt alle Vorwürfe dementieren. Es gilt die Unschuldsvermutung. (Katharina Rustler, 28.4.2023)