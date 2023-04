Im Wiener Volkstheater wurden am Freitag die Amadeus Austria Music Awards an heimische Musikerinnen und Musiker vergeben

Wanda wurden bei den Amadeus Awards doppelt geehrt: als Live-Act des Jahres und mit dem Preis für das Album des Jahres. Foto: APA / Groder

Am Freitag wurden im Wiener Volkstheater die Amadeus Austria Music Awards (AAMA) an heimische Musikerinnen und Musiker vergeben. Bei den vier live im Rahmen der Gala vergebenen Preisen fiel das Ergebnis so aus: Die Auszeichnung für den Song des Jahres gewann Lum!x feat. Pia Maria mit Halo, "Album des Jahres" ging an Wanda für ihr titelloses Werk, ebenso an Wanda ging der "Live-Act"-Amadeus. Mit dem Preis für den Songwriter des Jahres wurden die Poxrucker Sisters für Sie ausgezeichnet.

Poxrucker Sisters

Den Preis für sein Lebenswerk erhielt heuer der 72-jährige in Wien geborene Jazzgitarrist, Sänger und Komponist Karl Ratzer.

Bereits bekanntgegebene Gewinner

Bereits im Laufe der Woche bekanntgegeben wurden die Sieger in den Kategorien "Pop/Rock" (Josh), "Hard&Heavy" (die Band Belphegor), "Electronic/Dance" (Lum!x feat. Pia Maria), "Schlager/Volksmusik" (Melissa Naschenweng), "Hip-Hop/Urban" (das Duo Raf Camora & Bonez MC), "Jazz/World/Blues" (die Band Shake Stew), "Alternative" (Voodoo Jürgens) sowie der "Tonstudiopreis Best Sound" (Lemo für "Irgendwas mit dreißig"). Der FM4-Award geht an den Newcomer Oskar Haag. (red, 28.1.2023)