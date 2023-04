Mit hochriskanten Währungsspekulationen kann man viel Geld verdienen – aber genauso auch verlieren. Das brachte einen 35-Jährigen mit einer Betrugsanklage ins Strafgericht. Foto: AP / Lee Jin-man

Wien – "Es geht nicht um Opferbashing, aber es muss schon die Frage erlaubt sein, was sind das für Leute? Das sind Polizistinnen und Polizisten, denen wir unsere Sicherheit anvertraut haben, die Schusswaffen tragen dürfen und die eine lange Ausbildung haben", betreibt Verteidiger Johannes Fouchs in seinem Eröffnungsplädoyer dann doch durchaus Victim-Blaming. Sein Ziel: zu beweisen, dass sein Mandant, der 35-jährige Herr R., seine Kollegen im Polizeidienst nicht um knapp 220.000 Euro betrogen hat, die sie ihm für Devisenspekulationen anvertraut haben.

Der Fall ist einigermaßen kurios. Der unbescholtene Angeklagte, der sich ebenso nicht schuldig bekennt, hat schon eine durchaus ungewöhnliche Berufslaufbahn hinter sich: Profifußballer in Unterligavereinen, Staubsaugervertreter und schließlich Exekutivbeamter. "Haben Sie auch irgendeine Ausbildung im Finanzbereich?", will Philipp Schnabel, Vorsitzender des Schöffensenats, von R. wissen. "Ich habe keine offizielle Ausbildung gemacht, aber zwei oder drei Bücher mehrmals gelesen und Videos angeschaut", verrät der suspendierte Beamte.

Hochspekulative Geschäfte mit Fremdwährungen

Vielleicht hätte er doch mehr Wissen im Bereich des Forex-Tradings, des Wettens auf gekoppelte Fremdwährungen, brauchen können. 2018 begannen er und seine damalige Partnerin, im Internet mit einer automatisierten Software diese Transaktionen durchzuführen. Zweiweise lief es gut, und man hatte mehrere hunderttausend Euro Gewinn gemacht, behaupten der Angeklagte und sein Verteidiger. Das Problem mit fiktiven Gewinnen, die man sich nicht auszahlen lässt – sie können genauso schnell wieder verschwunden sein. R. und seine Freundin nahmen Kredite auf, der Angeklagte versetzte sein Auto, heute hat er noch immer 140.000 Euro Schulden.

"Er hat leider nicht aufgehört damit", gesteht der Verteidiger ein. "Schlussendlich war das ganze Geld weg", gibt Fouchs zu. Daher habe er ab 2019 begonnen, im Kreis der Kolleginnen und Kollegen für die Anlage zu werben. Aber: Sein Mandant habe nicht betrogen, seine Mitpolizisten, die sich meistens mit 5.000 Euro beteiligten, hätten gewusst, dass das Risiko eines Totalverlusts bestehe, ist der Rechtsvertreter überzeugt.

"Ich habe gar nichts versprochen", beteuert auch der Angeklagte selbst. Im Gegenteil, er habe zu seinen Kolleginnen und Kollegen immer gesagt: "Nehmts nur des Göd, des eich ned wehtuat." – "Bei der durchgeführten Telefonüberwachung gibt es aber ein Gespräch, in dem Sie ein Anrufer fragt, ob Sie den Leuten nicht zu viel versprochen haben", hält Vorsitzender Schnabel R. vor. "Warum sollte er das sagen, wenn Sie angeblich nichts versprochen haben?" – Der Angeklagte schweigt.

Eingesammelte Beträge auf einem einzigen Konto

Ein weiterer Umstand macht Schnabel stutzig: Alle Beträge wurden auf ein einziges Handelskonto eingezahlt, und das lief auf den Namen der Lebensgefährtin des Angeklagten. "Wie hätten Sie denn etwaige Gewinne aufgeteilt? Es hängt ja auch davon ab, wer wann zu welchem Kurs eingestiegen ist", interessiert den Vorsitzenden. "Das hätte ich zum Schluss geschaut", lautet die überraschende Antwort. "Dass das ein bissl abenteuerlich ist ...", stellt Schnabel in den Raum, der ehemalige Außendienstmitarbeiter hat aber sofort eine Reaktion parat: "Bis zu dem Zeitpunkt der Auszahlung hab ich mir gar nix gedacht", behauptet er.

R. versucht den Senat zu überzeugen, dass er einen nachgerade kommunistischen Ansatz verfolgt hat: "Da sind wir alle ein Team. Und um ein paar Euro mehr oder weniger geht es nicht", ist er sich sicher, dass seine Kollegen mit einer Gewinnauszahlung Daumen mal Pi kein Problem gehabt hätten. Schließlich fällt ein zwar möglicherweise inhaltlich korrekter, aber aus dem Munde eines wegen gewerbsmäßig schweren Betrugs Angeklagten ungewöhnlicher Satz: "Weil jeder zu gierig ist heutzutage, das ist das Hauptproblem."

Zinsversprechen von sieben bis 400 Prozent

Die zahlreichen Zeugen erzählen die Geschichte deutlich anders. R. habe ihnen versichert, dass er jahrelange Erfahrung mit dem Devisenhandel habe, und versprach Erträge zwischen sieben und 400 Prozent innerhalb weniger Monate. Eine Polizistin gibt sogar zu, zunächst skeptisch gewesen zu sein, als der Angeklagte ihr von den Gewinnmöglichkeiten vorschwärmte: "Ich habe gesagt, schau, du lebst in einer Gemeindebauwohnung, das ist nicht so glaubwürdig." R. habe dann davon erzählt, dass er gerade das Haus seiner Eltern in seinem Heimatbundesland aufgestockt habe, anderen erzählte er von ausgedehntem Waldbesitz und Eigentumswohnungen.

"Er hat Ihnen gesagt, er kann das Geld risikolos verdoppeln, und im allerschlimmsten Fall bekommen Sie Ihren Einsatz zurück?", versichert der Vorsitzende sich, die Zeugin richtig verstanden zu haben. "Es klang für Sie plausibel, dass er ein Geheimwissen hat, mit dem er Geld einfach vermehren kann, über das Millionen von Finanzexperten weltweit nicht verfügen?", ist Schnabel fassungslos und schlägt sich eine Hand vors Gesicht. "So dumm es klingt, ja", gibt die junge Frau, die damals gerade ein Haus baute, unumwunden zu.

Unterschiedlichste Ausreden

Andere schildern Kontostände mit über einer Million Euro, die sich im Laufe der Ermittlungen allerdings als Trainingsaccounts herausstellten. Als roter Faden durch die Zeugenvernehmungen zieht sich auch, dass das Geld zum zuvor vereinbarten Termin nie ausbezahlt wurde. Da war R. plötzlich telefonisch nicht mehr erreichbar, wenn doch, sprach er von "Long Term Trades" und "Margins", die eine Auszahlung aktuell unklug erscheinen ließen, oder sagte, das Konto beim Broker sei aufgrund eines Missverständnisses gesperrt worden.

Der Vater eines Polizisten, der gemeinsam mit seinem Sohn beachtliche 79.500 Euro verloren hat, schildert, wie jovial und überzeugend der Angeklagte aufgetreten sei. Beispielsweise habe er ihm verraten, dass "die Polizei nur mein Hobby" sei. Er trade viel während der Dienstzeit, da sei nicht viel zu tun, und zur Not könne er immer noch in den Krankenstand gehen, habe R. geprahlt.

Dieser Zeuge erzählt auch, der Angeklagte habe ihm von einer Excel-Tabelle erzählt, in der jede einzelne Transaktion samt geplantem Auszahlungsdatum notiert sei, um jedem "Kunden" exakt seinen Gewinn auszahlen zu können. Das Urteil: 20 Monate bedingt. (Michael Möseneder, 28.4.2023)