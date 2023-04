Kritik an der Anpassung der Aufnahmekriterien kommt von der Gewerkschaft.

Foto: IMAGO / SEPA.Media / Michael Indra

Wien – Das Innenministerium passt die Aufnahmekriterien für die Polizei an. Das Ressort bestätigte am Freitag einen entsprechenden Bericht des ORF. "Die allgemeine Situation am Arbeitsmarkt ist schwierig, das spürt auch die Polizei", erklärte das Ministerium auf Anfrage. Der Vorsitzende der roten Gewerkschaft FSG, Hermann Greylinger, sieht darin eine "Alibi-Aktion". "Man muss an größeren Schrauben drehen", sagte Greylinger auf Anfrage der APA.

Im Innenministerium ist von einer Modifizierung auf "Basis von neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen" die Rede. "Die Neuerungen umfassen einerseits Maßnahmen zur Ansprache von Bewerbern und Bewerberinnen, die Attraktivierung der Candidate-Experience und Attraktivierung des Berufes sowie Investitionen in die Mitarbeiterbindung", sagte ein Sprecher. So sei unter anderem eine Herabsetzung der Aufnahmekriterien beim Sportteil des Auswahlverfahrens denkbar oder eine Wiederholungsmöglichkeit bei negativem Prüfungsergebnis während der Polizeischule. "Die Punkte befinden sich derzeit noch in Planung und Überprüfung im Hinblick auf Art, Zeit und Form der Umsetzbarkeit", so der Sprecher. Die Anpassung sei jedenfalls Teil eines ganzen Maßnahmenpakets. Eine Umsetzung sei noch in diesem Jahr geplant.

Gewerkschaft fordert Änderung des Gehalt- und Pensionssystems

Greylinger spricht von "Populismus und laienhaften Versuchen". Er fordert eine grundlegende Änderung des Gehalt- und Pensionssystems. "Das sind die wirklichen Schrauben, an denen gedreht werden muss", so der Personalvertreter. "Bei Eintritt ab dem 26. Lebensjahr ist das Erreichen der Funktionszulage, Funktionsstufe 4, nicht mehr möglich, ganz abgesehen davon, dass die Gehälter für Späteinsteiger mehr als unattraktiv sind", heißt es von der FSG. Darüber hinaus fordert die Gewerkschaft eine Nachsicht des Grundwehrdienstes oder eine Einrichtung von Kinderbetreuungsstellen und weitere Maßnahmen, um das Recruiting anzukurbeln.

Greylinger verweist auf Rückstände bei den Polizeiaufnahmen in großen Teilen Österreichs. Besonders dramatisch sei die Lage in Wien. Dort war mit Stand März laut FSG die Aufnahme von 196 Polizeischülerinnen und -schülern geplant. Tatsächlich eingetreten sind jedoch nur 69. (APA, 28.4.2023)