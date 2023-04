Monatelang haben Frankreichs Gewerkschaften und Linksparteien vergeblich gegen die Erhöhung des Rentenalters von 62 auf 64 Jahre demonstriert. Millionen gingen auf die Straße, Fensterscheiben in die Brüche, Autos in Flammen auf. Es half nichts: Emmanuel Macron hat seine zentrale Reform nach dem Okay des Verfassungshofs vor zwei Wochen in Kraft gesetzt.



Kurz danach trat er vor die Fernsehkameras, um den Sozialkonflikt für beendet zu erklären. Ein Gutteil der Nation wollte die wortreichen Erklärungen des Präsidenten aber nicht mehr hören: Während seiner Ansprache versammelten sich in Paris und an 400 anderen Orten Reformgegner mit zwei Utensilien bestückt: einer alten Pfanne und einer hölzernen Kelle. Mit dem Ziel, das präsidiale Wort zu übertönen.

Die Wut auf Macron wächst. Foto: SEBASTIEN BOZON / AFP

Die subversive Wirkung des Krachmachens zeigte sich bald. Als Macron zu einer Landestournee startete, um die Wogen des Rentenkonfliktes zu glätten, sah er sich überall von "Pfannenkonzerten" – wie sie von ihren Urhebern genannt werden – gestört. Im Elsass konnte er den Besuch einer Tischlerei nur unter einer ohrenbetäubenden Lärmkulisse absolvieren. "Pfannen bringen Frankreich nicht voran", tat er die Proteste ab. Nicht alle sind damit einverstanden. Ein eher unerwartetes Echo kam vonseiten des französischen Pfannen-Herstellers Cristel, der empört twitterte: "Wir fabrizieren Kochtöpfe, die Frankreich voranbringen."

Auch Eier flogen in Macrons Richtung

In Ganges in Südfrankreich, wo Macron diese Woche eine Schule besuchte, flogen sogar ein paar Eier in seine Richtung, ohne ihn zu treffen. Der Präsident versuchte es mit Ironie: "Eier und Töpfe benütze ich nur zum Kochen."

Als Macron auch die westfranzösische Stadt Vendôme besuchen wollte, legte der lokale Präfekt einen Sicherheitskordon um das Sozialzentrum, wo der Staatschef erwartet wurde. Ein Verwaltungsgericht lehnte diese Einschränkung der Demonstrationsfreiheit aber ab: Anders als der Präfekt konnten die Richter in organisiertem Krach keinerlei Möglichkeit einer "terroristischen Bedrohung" ausmachen. Die Folge: Die Kasserollen, in die sich auch ein paar Trompeten mischten, lärmten noch zahlreicher als angenommen.

Präsident Macron versucht es mit Ironie: "Eier und Töpfe benütze ich nur zum Kochen." Foto: REUTERS/Gonzalo Fuentes/Pool

Seither können Macron, aber auch ihm nahestehende Minister und Abgeordnete keinen Außentermin wahrnehmen, ohne von einem Pfannenorchester begrüßt zu werden. Die rücksichtslos trommelnden Empfangskomitees im ganzen Land verstärken den Eindruck eines politisch isolierten Präsidenten, der auf Widerstand stößt, sobald er seinen Pariser Palast verlässt. Das Pariser Portal "slate" sieht in den Pfannendecklern bereits den Keim einer Bewegung ähnlich den Gelbwesten, die Macrons erste Amtszeit gestört hatten.

Die "charivaris"– zu Deutsch etwa: Karnevalsmusiken – sind allerdings kein neues Phänomen. Schon ab 1830 war das Regime von König Louis-Philippe penetranten Lärmattacken ausgesetzt gewesen, genauso wie 2017 der konservative Ex-Premier François Fillon. Emmanuel Macron hat seinerseits noch keine Handhabe dagegen gefunden. Er kann nur feststellen, dass die Rentenproteste trotz all seiner Beschlüsse anhalten. Am Montag, dem Tag der Arbeit, werden sie zweifellos einen neuen Höhepunkt erreichen. Der Élysée-Palast dürfte sich einigeln und Ohrenstöpsel bestellen. (Stefan Brändle aus Paris, 29.4.2023)