Wer seinen nächsten Städtetrip plant, macht sich in der Regel schon vorab Gedanken darüber, wie er/sie am besten von A nach B kommt. Besonders in den europäischen Hauptstädten ist es dabei oft eine gute Idee, den öffentlichen Nahverkehr zu nutzen oder gleich zu Fuß zu gehen. Insbesondere in Osteuropa sind die Preise für Fahrkarten wirklich günstig, und setzt man den Ticketpreis ins Verhältnis zur jeweiligen Stadtgröße, sind auch Rom, Berlin und London überraschend günstig.

Anders schaut es in den folgenden elf Hauptstädten Europas aus. Sie bieten tatsächlich das schlechteste Preis-Leistungs-Verhältnis bezüglich der ÖPNV-Tickets – vor allem wenn man den Preis ins Verhältnis mit der Stadtgröße setzt.

11. Helsinki, Finnland

Finnland und alle übrigen skandinavischen Länder zählen zu den teureren Urlaubsregionen. Da ist es wenig überraschend, dass auch die Ticketpreise für den Nahverkehr in Helsinki nicht übermäßig günstig sind. Eine Einzelfahrt kostet 3,10 Euro, eine Tageskarte gibt es für 9 Euro. Im Verhältnis zur Stadtgröße von 213,8 Quadratkilometer sind das 0,0145 Euro/Quadratkilometer für die Einzelfahrt und 0,0421 Euro/Quadratkilometer für ein Tagesticket.

Der Nahverkehr in Helsinki ist sehr gut ausgebaut, es gibt Trams, Busse, eine Metro und eine S-Bahn. Nachts fahren zudem Nachtbusse, sodass man auch nach einer Partynacht problemlos heimkommt. Wer einen Abstecher auf die Festungsinsel Suomenlinna macht, kann die Fähre nehmen, die ebenfalls zum ÖPNV gehört und für die man kein zusätzliches Ticket braucht.

Helsinkis Sehenswürdigkeiten wie der Dom, die Temppeliaukio-Kirche, die Markthalle Vanha Kauppahalli oder der Freizeitpark Linnanmäki lassen sich sehr gut mit den Öffis erreichen und das Stadtzentrum können Urlauber sogar problemlos zu Fuß erkunden.

10. Amsterdam, Niederlande

Foto: AP/Peter Dejong

Die holländische Hauptstadt ist nur 5,5 Quadratkilometer größer als Helsinki, hat aber sehr ähnliche Ticketpreise. Die Tageskarte kostet ebenfalls 9 Euro, ein Einzelfahrschein ist mit 3,40 Euro 30 Cent teurer als in Helsinki und kostet 0,0155 Euro pro Quadratkilometer. Wer mehrere Tage in Amsterdam bleibt, sollte sich ein Zwei- bis Sieben-Tages-Ticket kaufen, das günstiger ist als mehrere 24 Stunden Tickets.

Wer ein Hotel im Stadtzentrum hat, braucht aber eigentlich kein Ticket, da sich die Stadt gut zu Fuß erkunden lässt. Liegt das Hotel weiter außerhalb, sollte man entweder ein Ticket haben oder ganz typisch holländisch mit dem Rad von A nach B fahren.

9. Reykjavík, Island

Foto: IMAGO/Zoonar.com/Stefan Ziese

Platz neun des Rankings geht an Reykjavík, wo die Tickets schon ein ganzes Stück teurer sind als in vielen anderen Städten. 550 Kronen (ca. 3,68 Euro) kostet dort ein Einzelfahrschein. Bei einer Fläche von 273 Quadratkilometer sind das ca. 0,0135 Euro/Quadratkilometer. Damit ist Reykjavík tatsächlich etwas günstiger als Amsterdam und Helsinki. Dafür ist eine Tageskarte mit 0,0540 Euro/Quadratkilometer bzw. ca. 14,74 Euro (2.200 Kronen) deutlich teurer.

Wer nach Island reist, bleibt oft nicht nur in der Hauptstadt. Sie hat zwar auch einiges zu bieten, doch die Hauptattraktionen der Insel wie die Blaue Lagune, die Wasserfälle oder der Schwarze Strand liegen weiter außerhalb, weswegen sich auf Island ein Mietwagen lohnt.

8. Nikosia, Zypern

Nikosia gehört zu den Städten, die überraschenderweise zu den teureren Hauptstädten gehören. 2 Euro für einen Einzelfahrschein und 6,50 Euro für eine Tageskarte klingen auf den ersten Blick auch gar nicht so teuer, doch im Verhältnis zur Stadtgröße von 111 Quadratkilometern ist es doch teurer als in deutlich größeren Städten wie Amsterdam.

Während ein Tagesticket in Amsterdam 0,0410 Euro pro Quadratkilometer kostet, liegt der Preis in Nikosia bei 0,0586 Euro pro Quadratkilometer. Nikosia ist übrigens die einzige geteilte Hauptstadt der Welt (ein Teil gehört zu Zypern und der andere zur türkischen Region Nordzypern) und bietet ihren Besuchern somit die Möglichkeit, zwei Kulturräume innerhalb eines Urlaubs zu erkunden. Die Grenze verläuft direkt durch die Altstadt.

Wer Lust hat, noch weitere Teile Zyperns, wie z. B. Paphos oder den Felsen der Aphrodite, zu erkunden, kann dies entweder mit einem Mietwagen oder mit Überlandbussen machen. Die Preise für die Überlandbusse sind relativ niedrig, allerdings sollte man auch nicht allzu viel Komfort erwarten.

7. Dublin, Irland

Die irische Hauptstadt ist für viele Reisende ein Sehnsuchtsort. Das beliebte Ausgehviertel Temple Bar, das berühmte Trinity College und viele weitere Sehenswürdigkeiten wie die St. Patrick's Cathedral sind gut zu Fuß erreichbar.

Wer aber auch die Außenbezirke des 117,8 Quadratkilometer großen Dublins oder vielleicht sogar den Strand sehen möchte, sollte lieber auf Bus oder Straßenbahn ausweichen. Die Einzelfahrt ist mit 2 Euro recht günstig, die Tageskarte mit 8 Euro bzw. 0,0679 Euro pro Quadratkilometer etwas teurer.

6. Stockholm, Schweden

Foto: Getty Images/fotoVoyager

Stockholms U-Bahn-Höfe sind dafür bekannt, wahre Kunstwerke zu sein. Tickets dafür sind allerdings nicht besonders günstig. Eine Tageskarte kostet stolze 165 SEK (ca. 14,64 Euro) bzw. 0,0779 Euro pro Quadratkilometer. Betrachtet man das Ticket aber als Kombi-Ticket für Kunst und Nahverkehr, dann ist der Preis schon fast wieder vertretbar, oder?

Einzelfahrkarten gibt es für 39 SEK (ca. 3,46 Euro) und gelten für Bus, Tram, U-Bahn und Pendlerfähren. Tickets sollte man übrigens unbedingt vorher am Automaten kaufen.

5. Lissabon, Portugal

Foto: imago images/ZUMA Wire

Lissabon gehört eindeutig zu den günstigeren Reisezielen Europas. Da ist es überraschend, dass die Stadt auf dem fünften Platz der europäischen Hauptstädte mit den teuersten ÖPNV-Tickets landet. 1,65 Euro für einen Einzelfahrschein und 6,60 Euro für eine Tageskarte klingen auch eigentlich nicht teuer.

Da Lissabon mit einer Fläche von 84,7 Quadratkilometer aber recht klein ist, sind die Fahrpreise pro Quadratkilometer doch etwas höher: 0,0195 Euro/Quadratkilometer bzw. 0,0779 Euro/Quadratkilometer – die Tageskarte ist so gesehen genauso teuer wie in Stockholm, wo das Ticket knapp 14,64 Euro kostet.

Übrigens: Die Fahrt mit der ikonischen Tram-Linie 28 kostet keinen Aufpreis. Das reguläre Ticket genügt.

4. Paris, Frankreich

Foto: REUTERS/Gonzalo Fuentes

Platz vier geht an eine Stadt, bei der sicherlich viele gedacht hätten, dass sie die teuersten Ticketpreise hat. Die Rede ist von Paris. Ein Urlaub in der französischen Hauptstadt ist definitiv eine kostspielige Angelegenheit.

Eine Tageskarte für den Nahverkehr kostet 8,45 Euro, was noch recht günstig ist. In Berlin kosten Tickets beispielsweise mehr. Doch Paris ist mit einer Fläche von nur 105,4 Quadratkilometer deutlich kleiner als Berlin. Und so kostet das Tagesticket in Paris 0,0802 Euro pro Quadratkilometer – achtmal so viel wie in Berlin.

Was aber definitiv als Pluspunkt für Paris gesehen werden kann, ist die Möglichkeit, die ganze Stadt bequem mit Bus und Metro zu erkunden. Busse werden recht wenig genutzt, dabei kann man beim Rausschauen noch die eine oder andere schöne Ecke der Stadt entdecken.

3. Athen, Griechenland

Auch der dritte Platz ist eine Überraschung. Wer hätte gedacht, dass ausgerechnet Athen zu den Städten mit den teuersten Ticketpreisen gehört?

Die hohe Negativ-Punktzahl hat Athen seiner geringen Größe zu verdanken. Die griechische Hauptstadt hat nämlich nur eine Fläche von 38,96 Quadratkilometer und ist damit viel kleiner als der Großteil der anderen europäischen Hauptstädte. Im Verhältnis zur Stadtgröße kostet eine Tageskarte in Athen 0,1052 Euro/Quadratkilometer und ein Einzelfahrschein 0,0308 Euro/Quadratkilometer.

Die reinen Ticketpreise sind mit 1,20 Euro für die Einzelfahrt und 4,50 Euro für das Tagesticket tatsächlich die niedrigsten unter den Top elf. Doch da die Stadt relativ klein ist, bekommen Fahrkartennutzer hier eben auch weniger für ihr Geld als beispielsweise in Amsterdam oder London.

Dank des gut ausgebauten ÖPNV-Netzes kommen Urlauber und Einheimische problemlos von einem Ort zum anderen, können die Stadt erkunden und auch den Ausblick auf so manche Sehenswürdigkeit genießen. Im Vergleich zu einigen anderen Städten ist Athen immer noch ein günstiges Reiseziel – trotz der Ticketpreise für Bus, Metro und Tram.

2. Kopenhagen, Dänemark

Platz zwei geht an Kopenhagen. Um in der 86,2 Quadratkilometer großen Stadt von einem Ort zum anderen zu kommen, empfiehlt es sich, entweder ein Fahrrad auszuleihen oder den Nahverkehr zu nutzen. Neben Bussen und Bahnen gibt es in Kopenhagen außerdem die beliebten Hafenbusse – kleine Fähren, mit denen man Kopenhagen auch vom Wasser aus erkunden kann.

Hier lohnt es sich definitiv, ein Tagesticket zu kaufen. Es kostet 80 Kronen (ca. 10,74 Euro) und ist 24 Sunden gültig. Das entspricht 0,1246 Euro pro Quadratkilometer, was Kopenhagen dann doch zu den teuersten Hauptstädten Europas macht. Einen Einzelfahrschein gibt es für 24 Kronen (ca. 3,22 Euro). Dieser ist aber nur für eine einfache Fahrt gültig.

1. Brüssel, Belgien

Foto: Getty Images/iStockphoto/fischerscoop

Europas Hauptstadt mit den teuersten ÖPNV-Tickets im Verhältnis zur Stadtgröße ist eindeutig Brüssel. Einen Einzelfahrschein gibt es dort für 2,40 Euro und eine Tageskarte für 8,40 Euro. Das klingt zwar gar nicht so übel, doch bedenkt man, wie klein Brüssel ist, bekommen ÖPNV-Nutzer hier recht wenig für ihr Geld.

Dank einer Größe von gerade einmal 32,61 Quadratkilometern hat Brüssel das mit Abstand schlechteste Preis-Leistungs-Verhältnis, was die Ticketpreise angeht. Ein Einzelfahrschein kostet nämlich stolze 0,0736 Euro pro Quadratkilometer und somit fast doppelt so viel wie im zweitplatzierten Kopenhagen. Auch die Tageskarte ist mit 0,2576 Euro pro Quadratkilometer deutlich teurer als in allen anderen Städten. In Sofia zum Beispiel gibt es ein Tagesticket schon für 0,0042 Euro pro Quadratkilometer – in Brüssel ist dieses also mehr als 61-mal so teuer wie in Sofia. (red, 2.5.2023)