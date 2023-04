Die Bewerbungen für den Polizeidienst nehmen wieder zu. Foto: APA/Steinmaurer

Die Durststrecke bei Bewerbungen für den Polizeidienst scheint überwunden. Für den zweijährigen Lehrgang, der im Juni starten wird, gab es 1.068 Bewerbungen, im März waren es nur 867, wie das Innenministerium auf Anfrage des STANDARD mitteilte. Das Niveau von guten Jahren ist aber noch nicht ganz erreicht, im Juni 2022 hatten sich 1.366 Frauen und Männer für den Polizeidienst beworben.

Auch wenn noch nicht klar ist, wie viele Bewerberinnen und Bewerber in der Juni-Tranche das Auswahlverfahren schaffen werden – das Interesse am Beruf der Staatsgewalt ist wieder gestiegen. Für das Innenministerium ist das ein Beweis dafür, dass die verstärkten Motivationsmaßnahmen in den vergangenen Monaten samt Schaffung eines Recruiting-Centers in der Leopoldstadt in Wien gewirkt haben. Und das in einer Zeit, in der "auch die Polizei die allgemeine schwierige Situation am Arbeitsmarkt merkt", wie es im Ministerium heißt.

Polizei-Scouts wieder unterwegs

Schon dieses Wochenende gehen die Polizei-Scouts wieder auf Tour. Samstagnachmittag können sich Interessierte in Wien beim Bahnhof Ottakring und auf dem Stadtplatz im oberösterreichischen Schärding informieren. Am 11. Mai geht es mit einem Polizei-Infostand beim Sporttag der Polytechnischen Schulen im burgenländischen Landessportzentrum in Steinbrunn weiter.

Prüfungen wiederholen

Auch an der Ausbildungsschraube soll gedreht werden, um die Zahl der Absolventen zu steigern. Unter Beibehaltung des hohen Unterrichtsniveaus soll die Möglichkeit geschaffen werden, bei negativen Prüfungen zu einer Wiederholungsprüfung anzutreten. Ein derartiger Nachzipf war bisher nicht vorgesehen.

Fitnesstest später absolvieren

Die Fitnessvoraussetzungen beim Eignungstest werden insofern entschärft, dass manche Zielvorgaben – etwa beim Schwimmen – künftig auch erst während der zweijährigen Ausbildung erfüllt werden können. Extratraining in der Schulzeit kann sich also bezahlt machen. Apropos bezahlen: Die Einstiegsgehälter wurden mit Jahresbeginn angehoben und betragen nun im ersten Ausbildungsjahr 2.000 Euro brutto und im zweiten Jahr 2.600 Euro brutto.

Gewerkschaft fordert neues Gehaltssystem

Der Personalvertretung reichen die Maßnahmen nicht. Hermann Greylinger, der Vorsitzende der roten Gewerkschaft FSG, fordert eine grundlegende Änderung des Gehalt- und Pensionssystems. "Bei Eintritt ab dem 26. Lebensjahr ist das Erreichen der Funktionszulage, Funktionsstufe 4, nicht mehr möglich, ganz abgesehen davon, dass die Gehälter für Späteinsteiger mehr als unattraktiv sind", teilte Greylinger via APA mit. Darüber hinaus fordert die Gewerkschaft seit längerem eine Nachsicht des Grundwehrdienstes und die Einrichtung von Kinderbetreuungsstellen. (Michael Simoner, 29.4.2023)