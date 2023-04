Nicht nur im Studio ein Paar: Michael Shannon und Jessica Chastain als Country-Legenden in "George & Tammy", Paramount+. Foto: AP/Dana Hawley

20.15 KRIMIDRAMA

Ingo Thiel – Ein Kind wird gesucht (D 2017, Urs Egger) Der zehnjährigen Mirco ist nach dem Fußballtraining verschwunden, nur sein Fahrrad wird gefunden. Sonderermittler Ingo Thiel (Heino Ferch) verspricht den Eltern, ihr Kind um jeden Preis zu finden – zunächst ohne Erfolg. Urs Eggers (Das Wunder von Wörgl) nüchterner Krimi basiert auf wahren Ereignissen. Bis 21.50, ORF 2

20.15 COMICVERFILMUNG

Black Panther (USA 2018, Ryan Coogler) Der von Comicautor Jack Kirby 1966 kreierte Black Panther war der erste afrikanische Superheld im US-Mainstream. 2018 schaffte es die Figur, verkörpert von Chadwick Boseman, schließlich auch ins Kino. Mit großem Erfolg an den Kassen wie bei der Kritik. Bis 22.45, Puls 4

20.15 DOKUMENTATION

Frauen unterm Hakenkreuz Der Dokumentarfilm beleuchtet die Einbindung von Frauen in der Todesmaschinerie der Nazis und ihre aktive Mittäterinnenschaft aus verschiedenen Perspektiven – von der Einzeltat bis zur Beteiligung am Massenmord. Danach widmet sich die Doku Leni Riefenstahl – Das Ende eines Mythos (21.50 Uhr) Adolf Hitlers Lieblingspropagandistin und Eva Braun (22.40 Uhr), der Frau an der Seite des Diktators. Bis 21.50, ORF 3

20.15 LITERATURVERFILMUNG

Deutschstunde (D 2019, Christian Schwochow) Verdichtete, aber sehr werktreue Neuverfilmung von Siegfried Lenz’ bekanntem Roman mit Tobias Moretti und Ulrich Noethen. Bis 22.10, 3sat

23.30 KOMÖDIENKLASSIKER

Sabrina (USA 1954, Billy Wilder) Audrey Hepburn als Chauffeurstochter Sabrina, um die sowohl ein von ihr angehimmelter Playboy (William Holden) als auch dessen älterer Bruder (Humphrey Bogart) buhlen. Von Billy Wilder wunderbar angerichteter Komödienklassiker. Bis 1.20, RBB

0.15 TRAGIKOMÖDIE

Ewige Jugend (Youth, I/F/CH/GB 2015, Paolo Sorrentino) Zwei alte Freunde, der eine Komponist (Michael Caine), der andere Filmemacher (Harvey Keitel), machen in Paolo Sorrentinos sarkastischer Tragikomödie eine Luxuskur in der Schweiz. Bis 2.10, NDR

Streaming-Tipps

COUNTRY-LEGENDEN

George & Tammy (USA 2022, John Hillcoat) Tammy Wynette und George Jones waren nicht nur Country-Legenden, denen wir Songs wie Stand By Your Man und He Stopped Loving Her Today verdanken. Sie führten auch eine stürmische Beziehung – in der Serie kongenial von Jessica Chastain und Michael Shannon verkörpert. Paramount+

KRANKENHAUSUNHEIL

Die Krankenschwester (The Nurse, DK 2023, Kasper Barfoed) Pernille (Fanny Bernth) arbeitet als Krankenschwester im Krankenhaus der dänischen Hafenstadt Nykøbing Falster. Als mehrere Patienten sterben, verdächtigt sie ihre Kollegin Christina. Die Netflix-Serie basiert auf Ereignissen in den 2010er-Jahren. Netflix

KRIMISERIE

Poker Face (USA 2023, Rian Johnson) Charlie Gale (Natascha Lyonne) kann sofort erkennen, wenn jemand lügt – was ihr hilft, sie aber auch zur Zeilscheibe macht. Krimiserie von Rian Johnson (Glass Onion). Sky