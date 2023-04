Ein Sommerabend, grillen, abhängen mit Freunden – mit dieser Beschreibung von Glück können sich wohl viele identifizieren. Das Gefühl selbst kommt aber vorwiegend von innen und entsteht durch die richtige Konzentration von Neurotransmittern. Dabei kann man den Körper unterstützen. Foto: Getty Images/iStockphoto

Ein herrlicher Sommertag, lauer Wind raschelt in den Blättern, es läuft chillige Musik, man sitzt mit Freunden am See oder beim Grillen. Es fühlt sich extrem gut an, man ist glücklich. Das liegt unter anderem daran, dass der Serotoninspiegel in Balance ist. Der sorgt dafür, dass man ausreichend Antrieb hat, physisch wie psychisch, und dass der Schlaf-Wach-Rhythmus stabil ist.

Sind die Serotoninlevel dagegen zu niedrig, wird es ungemütlich, die Stimmung kann schnell kippen: "Alle Symptome im depressiven Spektrum können ein Anzeichen für Störungen im Bereich der Serotoninbildung und -ausschüttung sein", erklärt Rupert Lanzenberger, Professor im Fachbereich Klinische Neurowissenschaften an der Med-Uni Wien. Natürlich gibt es verschiedene Formen von Depression und unterschiedliche Ursachen. Aber der Serotoninhaushalt ist sehr oft daran beteiligt.

Kein Glückshormon

Serotonin ist ein Neurotransmitter, der nicht ganz korrekt oft auch als Glückshormon bezeichnet wird. Lanzenberger erklärt: "Es spielt eine große Rolle bei der Belohnungsreizverarbeitung im Gehirn. Die sogenannten Reward-Systeme sind darauf spezialisiert, positive Emotionen mit bestimmten Umweltreizen zu verbinden." Serotonin erfüllt außerdem viele weitere Aufgaben im Körper. Es wird etwa in der Lunge gebildet, seine dortige Wirkung ist aber ganz anders als jene im Gehirn: Es reguliert den Tonus der Blutgefäße und ist an der Gerinnung beteiligt.

Weiters ist Serotonin für die Neuroplastizität, also die Veränderung des Gehirns, relevant. Das kommt etwa beim Lernen zum Tragen. Deshalb spielt Serotonin auch für die Entwicklung eine große Rolle: "Diese Neurotransmitter mit ihren vielen Funktionen sind keine Hormone im engeren Sinn, aber sie haben außerhalb des Gehirns hormonähnliche Funktionen im Körper." Serotonin als Glückshormon zu bezeichnen, wäre aber zu kurz gegriffen, betont Lanzenberger.



Trotzdem ist es für die Stimmung extrem wichtig, deshalb kann es sinnvoll sein, seine Produktion anzuregen – ohne dafür gleich Medikamente einzunehmen. Das geht sogar recht einfach: "In Mangelsituation hilft in der Regel Licht", erklärt der Neurowissenschafter und ergänzt: "Der Serotoninlevel ist bei vielen Menschen in der dunklen Jahreszeit niedriger als im Sommer." Das sei einer der Gründe, warum manche Menschen zu einer Winterdepression neigen. Im Winter wäre es deshalb ratsam, die Tageslichtstunden auszunutzen und vormittags Licht zu tanken. Ein Urlaub in den Tropen oder in den Alpen wären natürlich noch effektiver. Ist das nicht möglich, kann man auch mit einer Lichttherapie gute Ergebnisse erzielen. Dafür werden spezielle Lampen mit sehr hellem Licht von 10.000 Lux eingesetzt.

Glück zum Essen?

Wer glaubt, Serotonin werde nur tagsüber gebildet, liegt aber falsch. Die Produktion findet kontinuierlich statt, es wird anlassbezogen gebildet und ausgeschüttet. Sogar über die Nahrung könne man es aufnehmen, in Nahrungsergänzungsmittel sollte man aber nicht allzu große Hoffnung setzen. "Gemischte Kost und eine ausgewogene Ernährung sind für die Bildung der Neurotransmitter wichtig. Es gibt keine Empfehlung zu bestimmten Nahrungsergänzungsmitteln bei gesunden Menschen jungen und mittleren Alters", betont der Neurobiologe. Die Darmgesundheit kann dabei erheblich zur Bildung von Serotonin beitragen. Denn dort wird der größte Anteil des Neurotransmitters gebildet, nicht im Gehirn.



"Das im Darm gebildete Serotonin gelangt aber nicht ins Gehirn, es kann nicht durch die sogenannte Blut-Hirn-Schranke transportiert werden, die Grenze zwischen Blut und Zentralnervensystem", erklärt Lanzenberger. Mehr Serotonin über die Nahrung aufzunehmen bringt also keine Vorteile für das Gehirn. Viel wichtiger ist es, so zu essen, dass sich das Darmmikrobiom positiv entwickelt: "Die anderthalb Kilo Bakterien und Viren im Darm produzieren eine Fülle an verschiedenen Substanzen, auch die Vorläufer des Serotonins." Und diese können sehr wohl durch die Blut-Hirn-Schranke gelangen und sorgen dann für ausreichend Serotoninbildung im Gehirn.

Eine der Vorläufersubstanzen, die es durch die Blut-Hirn-Schranke schaffen, ist die Aminosäure Tryptophan. Sie wird auch als Nahrungsergänzungsmittel für die gute Stimmung rezeptfrei angeboten. Und tatsächlich kann sie die Serotoninproduktion etwas erhöhen, sagt Lanzenberger. "Aber das führt nicht unmittelbar zu einer höheren Konzentration von Serotonin im Gehirn." Denn es gibt auch Gegenmechanismen. "Der Serotoninspiegel ist hochgenau reguliert und hat bestimmte Sollwerte, das ist ja auch der Grund, warum Serotonin nicht einfach durch die Blut-Hirn-Schranke geht."

Wenn der Darm streikt

Weil der Darm so eine wichtige Rolle spielt, kann das für Menschen mit Magen-Darm-Erkrankungen wie Zöliakie zum Problem werden. Dadurch kann der Darm eine Reihe von Substanzen nicht entsprechend aufnehmen, Folgestoffe können nicht ausreichend gebildet werden. "Dann können Membranen durch die Bildung falscher Substanzen gestört sein, das beeinträchtigt auch die Funktionen der Zielstrukturen von Serotonin", weiß Lanzenberger.



Hat man über längere Zeit Probleme im Magen-Darm-Bereich, könne man nach ärztlicher Rücksprache das Mikrobiom im Labor analysieren lassen. Das sei allerdings nur in bestimmten Fällen und unter bestimmten Bedingungen sinnvoll, sagt Lanzenberger: "Im Bereich der Psychiatrie ist das keine Routinemethode, auch nicht bei Depression." Psychiatrische Erkrankungen wie etwa Depressionen könnten zwar verstärkt bei chronischen Darm-Erkrankungen auftreten, aber "Ursache und Wirkung sind unklar". Wer über lange Zeit an einer Darmerkrankung leidet, könnte nämlich auch dadurch psychisch belastet sein. Umgekehrt wiederum wirkt sich dieser Stress negativ auf das Mikrobiom aus.

Vielversprechendes Psilocybin

Die gute Nachricht: Es gibt Medikamente, die Menschen mit niedrigen Serotoninspiegeln helfen können. Die sogenannten Serotonin-Wiederaufnahmehemmer (SSRI) sind häufig verschriebene Therapeutika bei Depressionen. Die schlechte Nachricht: Nicht alle Patientinnen und Patienten sprechen im gleichen Maße auf die Mittel an. Bei etwa zwei Drittel der Betroffenen wirken sie. "Den restlichen 30 Prozent stehen andere therapeutische Optionen zur Verfügung."

"Große Erwartungen in der Therapie von Depressionen hat man bei der Substanz Psilocybin und anderen Psychedelika", berichtet Lanzenberger. Dabei handle es sich um "rasch wirksame Antidepressiva mit vermutlich längerer Wirkungsdauer". Die Forschung ist nun auf der Suche nach Psilocybin-Varianten, die keine halluzinogene Wirkung haben – das wird nämlich als unerwünschte Nebenwirkung angesehen. Auch an der Med-Uni Wien ist der Start einer Studie noch in diesem Jahr geplant. (Sabrina Kraußler, 29.4.2023)