USA US-Basketballerin Brittney Griner spricht über Zeit in russischer Haft

Die US-amerikanische Basketballerin saß zehn Monate in russischer Haft. Ende letzten Jahres kam sie im Rahmen eines Gefangenenaustauschs wieder frei. Auf einer Pressekonferenz in Phoenix gab sie Einblicke über ihr Gefühlsleben während der Zeit in Gefangenschaft