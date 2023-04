Eine Twin-Tailed-Scorpion-Drohne bei einer Airshow in China (Archivbild). Foto: REUTERS / ALY SONG

Taipeh/Peking – Eine chinesische Langstrecken-Kampfdrohne hat nach Angaben des taiwanesischen Verteidigungsministeriums Taiwan umkreist. Insgesamt seien innerhalb von 24 Stunden bis Freitagfrüh 38 chinesische Flugobjekte rund um Taiwan gesichtet worden, darunter eine TB-001-Drohne mit dem Spitznamen "doppelschwänziger Skorpion", erklärte das Ministerium. 19 der Flugzeuge hätten "die Mittellinie der Taiwanstraße überquert" oder seien in die Zone eingedrungen, in der sich Flugzeuge anderer Nationen identifizieren müssen.

Verhältnis angespannt

Das chinesische Militär erklärte unterdessen, chinesische Kampfjets seien am Freitag aufgestiegen, um ein US-Aufklärungsflugzeug zu verfolgen, das durch die Straße von Taiwan geflogen sei. Die US-Navy bestätigte den Flug. "Die USA agieren in Übereinstimmung mit dem Völkerrecht in der Taiwanstraße und wahren damit die Navigationsrechte und -freiheiten aller Nationen", teilte sie mit.



Das Verhältnis zwischen China und Taiwan ist derzeit äußerst angespannt. China hatte in diesem Monat ein großangelegtes Militärmanöver mit dem Namen "Vereintes Schwert" rund um Taiwan abgehalten. Dabei simulierten die chinesischen Verbände Angriffe auf "Schlüsselziele" in Taiwan und übten eine Blockade der Insel. Mit den Militärübungen reagierte Peking auf einen USA-Besuch der taiwanesischen Präsidentin Tsai Ing-wen.

Peking betrachtet das demokratische und selbstverwaltete Taiwan als abtrünniges Gebiet, das es wieder mit dem Festland vereinigen will – notfalls mit militärischer Gewalt. (APA, 28.4.2023)