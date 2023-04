Als Feuerwehrmann im Einsatz: Steve McQueen in "Flammendes Inferno", Arte, 20.15 Uhr. Foto: Warner Bros.

9.50 MAGAZIN

Twist: Worte und ihre Wirkung Sollte man Kinderbuchklassiker canceln, weil sie nicht dem heutigen Wertesystem entsprechen? Über die Kraft und Macht von Worten diskutieren Autorin Mithu Sanyal, Philosoph Konrad Paul Liessmann und Kabarettist Josef Hader. Außerdem wird das jüngste Stück von Nikolaus Habjan vorgestellt. In Wien zu Wort kommt auch die ukrainische Autorin Tanja Maljartschuk. Bis 10.50, Arte

11.05 DISKUSSION

Die Runde der Chefredakteurinnen und Chefredakteure Bei Hans Bürger (ORF) diskutieren Petra Stuiber (DER STANDARD), Eva Linsinger (Profil), Klaus Herrmann (Kronen Zeitung) und Hubert Patterer (Kleine Zeitung) über SPÖ, Landtagswahlen und Auswirkungen auf die Bundespolitik. Bis 11.58, ORF 2

16.40 DOKUMENTATION

Die Venus von Milo – Eine für alle Seit ihrer Entdeckung 1820 auf einer griechischen Insel inspirierte die armlose Schöne zahlreiche Kunstschaffende, Filmemacher und Schriftsteller von der Romantik bis zum Surrealismus. Nicht zuletzt deshalb, weil die zwei Meter große Statue aus weißem Marmor voller Geheimnisse steckt. In der Doku zu Wort kommen Sachverständige ebenso wie Beyoncé, Brigitte Bardot, Salvador Dalí oder Buster Keaton. Bis 17.35, Arte



20.15 KATASTROPHENFILM

Flammendes Inferno (The Towering Inferno, USA 1974, John Guillermin) Im 135. Stock soll in San Francisco der höchste Wolkenkratzer der Welt eingeweiht werden. Der Bauherr hat indessen gespart, eine defekte Kabelisolierung entfacht ein verheerendes Feuer. Mit Flammendes Inferno erreichte die Katastrophenfilmwelle Mitte der 70er-Jahre einen Höhepunkt. Mit Paul Newman und Steve McQueen. Bis 22.55, Arte

20.15 COMICVERFILMUNG

Batman Returns (USA/GB 1992, Tim Burton) Der korrupte Millionär Max Shreck (Christopher Walken) will in Gotham City zur Weihnachtszeit unter dem Deckmantel eines Kraftwerks einen gigantischen Kondensator errichten, um der Stadt die Energie abzuziehen. Der zweite Batman-Film von Regisseur Tim Burton (Edward mit den Scherenhänden) und Michael Keaton in der Titelrolle ist eine so opulente wie düstere Angelegenheit. In Catwoman (Michelle Pfeiffer) findet Batman eine gefährliche Widersacherin. Bis 22.45, Tele 5



22.10 DOKUMENTARFILM

Das geheime Leben der Bäume (D 2020, Jörg Adolph) Regisseur Jörg Adolph hat den Bestseller Das geheime Leben der Bäume von Peter Wohlleben verfilmt und den Förster dafür eineinhalb Jahre beim Werben um ein neues Verständnis für den Lebensraum Wald begleitet. Bis 23.50, ORF 2



1.20 SERIENKLASSIKER

Heimat – Eine deutsche Chronik (1–2/7) Versteckt im Nachtprogramm: Die ersten beiden Teile von Edgar Reitz’ famoser, im deutschen Hunsrück angesiedelter Chronik in einer digital restaurierten und neu geschnittenen Fassung. Bis 4.50, 3sat